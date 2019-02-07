سعر الدولار اليوم امام الجنيه السوداني الخميس 07/02/2019 في البنك المركزي السودان.. متابعة لأخبار...

نتابع معكم كل جديد عبر نقل التحديثات الخاصة بسعر الدولار اليوم أمام الجنيه السوداني اليوم الخميس 07 فبراير 2019، وذلك في تعاملات البنك المركزي، وفقًا لما استقرت عليه التعاملات الأخيرة، ونرصد كافة الأخبار المتنوعة التي تخص الإقتصاد السوداني في الوقت الحالي، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات المتنوعة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد2

من وقت للثاني، نرصد ونتابع معكم كافة الأخبار والتقارير العاجلة التي تخص سعر الدولار اليوم في السودان، ونتابع معكم كافة التطورات التي تحيط بالعملة الخضراء بشكل يومي مستمر، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر نقل محتوى متجدد، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونحن معكم بكافة الأخبار العاجلة، يمكنكم حفظ المقال في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونحن معكم بالمزيد.

نتابع معكم بشكل مستمر سعر الصرف الخاص بالدولار بالسودان، ونتابع أيضًا إنشاء سوق للنقد الأجنبي بالسودان، تقوم بالإشراف عليه لجنة محايدة من البنوك التجارية والصرافات، وبعض الخبراء الماليين الحاليين، وسيتم تحديد سعر يومي للعملات الحرة، مقابل الجنيه السوداني، وذلك حسب الحالة العامة للسوق بالسودان.

الجدير بالذكر أن البنك المركز قرر طباعة ورقة نقدية بقيمة 100 جنيه، وهي أول مرة في تاريخ السودان، وسيتم تداولها بالأسواق، نظرًا للاحتياج الخاص بطباعة تلك الورقة في الآونة الأخيرة.

سعر الدولار اليوم الخميس 07 فبراير 2019 في البنك المركزي أمام الجنيه السوداني

سعر الدولار للبيع: 47.50 جنيه سوداني

سعر الدولار للشراء: 47.73 جنيه سوداني

تداولت أنباء عن طرح فئة المائة جنيه في مطلع شهر فبراير 2019، ونتابع معكم الأخبار المتنوعة حول الأسعار المتنوعة في السودان، تابع الآن سعر الدولار في السودان في البنك المركزي ونحن معكم بكل جديد.