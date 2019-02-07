“اليوم” نتيجة الإعدادية بمحافظة الشرقية| “الشرقية توداي” يعرض قريبا نتائج...

يقوم موقع” الشرقية توداي” ينشر نتائج الشهادة الإعدادية، نتائج منتصف العام، للعام الدراسي 2018-2019، في محافظة الشرقية، بعد الإعلان عن اقتراب الإعلان عنها عبر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عن انتهاء الكنترولات من تصحيح جميع أوراق طلاب الصف الثالث الإعدادي، ومراجعة نتائج الطلاب واعتماد النتائج من محافظ الشرقية.

ويعرض عليكم موقعنا خدمة متميزة في استخراج النتائج للطلاب، بعد ترك رقم الجلوس في تعليق على هذا المقال، على أن يتم إرسالها على البريد الإلكتروني للطالب فور الإعلان عنها وفتح الموقع للعمل، وهو موقع الشرقية توداي.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

تعرف على نتائج الطلاب في المحافظة ابتداء من بداية فبراير، وذلك تمهيدا للإعلان عنها بشكل نهائي عبر موقع المحافظة الإلكتروني، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال:

متابعة موقع عرب فور نيوز والذي يعرض آخر الأخبار في متابعة متميزة. الدخول على موقع الشرقية توداي. إدخال الاسم ورقم الجلوس.

جدول توزيع درجات منتصف العام

المادة الدرجة لغة عربية 40 درجة رياضيات 30 درجة لغة أجنبية أولى 30 درجة علوم 20 درجة دراسات اجتماعية 20 درجة المجموع الكلي للتيرم 140 درجة

تحديث: ومن المتوقع لنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الظهور في خلال هذا الأسبوع، هذا ما تم الإعلان عنه، بعد الانتهاء من اعتماد نتائج الطلاب من السيد محافظ الشرقية، على أن يقوم الطالب في اليوم التالي للإعلان عن النتيجة، بالتوجه إلى المدرسة التابع لها الطالب للتأكد من النتائج، ويتم فتح باب التظلمات على النتيجة بعد يومين من إعلانها.

تحديث: قام السيد محافظ الشرقية بالسفر خارج البلاد، مما أدى لتأجيل اعتماد نتائج الناجحين في الشهادة الإعدادية بالمحافظة قليلا، على ان يعتمدها فور عودته.

على أن يتم إرسال النتيجة على بريد الطالب الإلكتروني فور الإعلان عنها، ويتابع الطالب المدرسة التابع لها لمباشرة قوائم نتائج

يتم احتساب مجموع درجات التيرم الأول، من أصل 140 درجة، على درجات التيرم الثاني ليكون المجموع 280 درجة، ولا يتم احتساب درجات التربية الفنية والكمبيوتر والمجالات.

ويذكر أن موقع نتائج جميع المحافظات لا عمل إلا بعد أن يتم تنزيل نتائج الطلاب عليه، نتائج الثالث الإعدادي لمنتصف العام، ويتم تنزيل النتائج بعد إعلان موقع المحافظة بالانتهاء من اعتماد النتائج والإعلان عنها.

اترك رقم الجلوس عزيزي الطالب في تعليق على هذا المقال وسوف نوافيكم بها بعد الانتهاء من إعلانها عبر بريدك الإلكتروني.