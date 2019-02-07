بث مباشر| الحلقة 134 لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 134 عبر قناة اليرموك وموقع النور الإلكتروني

تردد قناة trt التركية مسلسل قيامة ارطغرل 134 تابع ارطغرل وشاهد أيضاً يوم الأربعاء من كل أسبوع على تردد قناة تى ار تى TRT1 على القمر نايل سات والقمر Eutelsat مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس من المسلسل التركي التاريخي قيامة أرطغرل الشهير مترجم من الجزء الخامس، حيث استطاع هذا المسلسل جذب شريحة عريضة ومتنوعة من فئات الشعوب العربية منذ عرض جزئه الأوار مروراً بجميع الأجزاء حتى الجزء الخامس، وسنقدم من خلال هذا التقرير ترددات قناة تى ار تى TRT1 على نايل سات، وكذلك جميع القنوات الناقلة للمسلسل في أيام الأسبوع العديدة، وكذلك مواعيد عرض مسلسل ارطغرل على بعض القنوات الأخرى مترجم ومدبلج، أما عن قناة تى ار تى TRT1 فهي صاحبة الحق الحصري والأصيل في عرض المسلسل، حيث هي القناة المنتجة للمسلسل التركي التاريخي الشهير.