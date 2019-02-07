ارطغرل الحلقة 134 مترجم كاملة موقع النور اون لاين HD الجزء الخامس اليوم 6/2/2019 حلقة مسلسل قيامة...

HD ارطغرل الحلقة 134 مترجم، قيامة ارطغرل حالة من السعادة والترقب تسيطر على متابعي الملحمة التاريخية الأكبر في تاريخ الدراما التركية وهو العمل الأكبر في تركيا مسلسل قيامة أرطغرل، والذي سلط الضوء على التاريخ العريق والمشرف لدولة تركيا وكيف قامت ودافع أبنائها ومواطنيها الشرفاء عنها وضحوا بحياتهم في سبيل تحرير البلاد من الحكم المغولي والهجوم على التتار والسيطرة على الخيانات المنتشرة في البلاد، وقد جاء أرطغرل ابن سلمان شاه ليقوم بدور المنقذ من التتار والمغول والعمل على مواجهتهم بكل قوته، وقد إستطاع أرطغرل بالفعل قطع جزء كبير في مواجهة التتار.

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ومن الجدير بالذكر أنه قد تم بدء عرض مسلسل قيامة أرطغرل منذ ٤ سنوات وتحديدا عام ٢٠١٤ واستمر عرض الأحداث في شكل أجزاء لمسلسل قيامة أرطغرل حتى وصلنا معكم مشاهدين للحلقة 133 من الجزء الخامس، والتي من المقرر عرضها اليوم الأربعاء 29 من يناير من عام ٢٠١9.

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وقد تناولت الحلقة السابقة عدة أحداث منها :- مرافقة أرطغرل للسيدة للذهاب لأبيها، والذي يكتشفون عند وصولهم بأنه قد تم قتله وتم وضع الخنجر الخاص بأبن أرطغرل بجانبه لتلفيق التهمة له، قامت السيدة فيما بعد بإرسال رسالة لأخيها تطلب منه سرعة القدوم للثآر لأبيهما وقتل قاتله، يشك أرطغرل بأن أبنه هو من قام بقتل والد السيدة، ويشكل عملية بحث على نطاق واسع للبحث عن القاتل الحقيقة ويكون من ضمن دائرة الشك عند ارطغرل دراغوس، ودراغوس عمل على إقامة العديد من المكائد للإيقاع بأرطغرل وابنه.

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