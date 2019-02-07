فالنسيا وريال بيتيس بث مباشر في نصف نهائي كأس الملك الاسباني اليوم

فالنسيا وريال بيتيس بث مباشر , دور نصف النهائي مرحلة الذهاب كاس ملك اسبانيا , في ختام مباريات مرحلة الذهاب من كاس ملك اسبانيا وبعد موقعة الكلاسيكو النارية بالامس سنكون علي موعد مع مباراة فالنسيا وريال بيتيس في اطار مباريات دور نصف النهائي من البطولة الاسبانية العريقة في موقعة ستقام علي ملعب ريال بيتيس في الاندلس في مباراة يسعي فيها الفريقين من اجل العبور للنهائي وانتظار الفائز من الكلاسيكو.

فالنسيا قد نجح في الدور السابق من البطولة في تجاوز خيتافي بصعوبة بعدما خسر خارج ميدانه ذهابا بهدف نظيف ثم نجح في الفوز علي خيتافي ايابا في المستايا بنتيجة 3-1 في المقابل ريال بيتيس قد تعادل مع اسبانيول ذهابا بهدف لكل فريق ثم نجح علي ميدانه وامام جماهيره في الفوز بنتيجة 3-1 لذلك مباراة اليوم بين الفريقين لن تكون سهلة بالمرة وسيعسي كلا منهما لتحقيق نتيجة طيبة في موقعة الذهاب من اجل تامين اموره قبل موقعة الاياب في نهاية الشهر الحالي التي ستقام علي ملعب المستايا معقل الخفافيش.

بطاقة مباراة فالنسيا اليوم.

كاس ملك اسبانيا 2018-2019

دور نصف النهائي

مباراة الذهاب

ملعب ريال بيتيس