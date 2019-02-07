تراند اليوم : نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2019 .. قائمة الناجحين في مسابقة استاذ رئيسي في دولة الجزائر

نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2019 ،وصدرت اليوم الخميس قائمة الناجحين في مسابقة استاذ رئيسي في دولة الجزائر، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيانها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني النتائج النهائية لمسابقة أستاذ رئيسي ،ونوهت الوزارة أنه يُمكن الإستعلام عن نتائج مسابقة استاذ رئيسي ، والتعرف على أسماء المُدسين والمدرسات وجدول توزيعاتهم على مديريات التربية والتعليم المنتشرة في المحافظات المُعلن عنها ،وتفاصيل أخرى حول تعيينهم وتوزيعهم على مدارس هذه المحافظات .

حالة من الترقب الكبير تظهر على وجوه المتقدمين في مسابقة استاذ رئيسي حيث اصبح همهم معرفة متى اعلان نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2019، فالكثير من الاشخاص ينتظر بترقب كبير الاعلان عن نتائج مسابقة استاذ رئيسي ، ، وسوف نتكلم في مقالنا عن الاعلان عن نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2019 لهذا العام .

فوسط حالة الترقّب والانتظار الكبير من قِبل المُتقدّمين للحج في الجزائر، وهُم ينتظرون الاعلان بشكل رسمي عن نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2019، قمنا بمتابعة تفاصِيل الخبر لمعرفة آخر المستجدات والنتائج الكاملة لنتائج مسابقة استاذ رئيسي .

وظهرت نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2019 بأكثر من 45 ولاية جزائرية، وكانت الوزارة قد فتحت تسجيلات الترقية لرتبتي أستاذ رئيسي و أستاذ مكون بعنوان 2018 في المراحل التعليمية الثلاثة .

اعزائي الاساتذة الذين اجتازو مسابقة الترقية الى استاذ رئيسي و استاذ مكون 2019 في مختلف التخصصات و الاطوار التعليمية و بعد نشرنا للاجابات النموذجية و التصحيح الرسمي لمسابقة استاذ رئيسي 2019 خصصنا لكم اليوم هذا الموضوع لنشر نتائج المسابقة لكل الولايات حيث خصصنا نتائج كل طور في صفحة خاصة حيث من المفترض بداية ظهور النتائج خلال هذه الايام و على اقصى تقدير في بداية شهر فيفري 2019 .

نتائج مسابقة استاذ رئيسي و استاذ مكون في المدرسة الابتدائية 2019 :

في هذة الصفحة يمكن الاطلاع على نتائج مسابقة استاذ رئيسي للتعليم الابتدائي حسب مديريات التربية لكل ولاية

نتائج مسابقة استاذ رئيسي و استاذ مكون للتعليم الابتدائي 2019

نتائج مسابقة استاذ رئيسي و استاذ مكون للتعليم المتوسط 2019

في هذه الصفحة يمكن الاطلاع على نتائج مسابقة استاذ رئيسي للتعليم المتوسط حسب مديريات التربية لكل ولاية

نتائج مسابقة استاذ رئيسي و استاذ مكون للتعليم المتوسط 2019

نتائج مسابقة استاذ رئيسي و استاذ مكون للتعليم الثانوي 2019 :

في هذه الصفحة يمكنكم الاطلاع على نتائج مسابقة استاذ رئيسي للتعليم الثانوي حسب مديريات التربية لكل ولاية

نتائج مسابقة استاذ رئيسي و استاذ مكون للتعليم الثانوي 2019