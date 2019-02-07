تراند اليوم : مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 134 مدبلج للعربية HD

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قصة السلسلة:

مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء 5 Ertuğrul Diriliş مترجم اون لاين كامل جميع الحلقات مباشر يوتيوب HD بجودة عالية، تدور قصة المسلسل التركي قيامة ارطغرل الموسم الرابع بطولة إنجين التان وإسراء بيلجيتش حينما كانت تهديدات المغول تزداد بشكل خطير في انحاء انطاكية وحلب في وقت ضعف عهد الخلافة العثمانية فلم يكن هناك من يستطيع صد هؤلاء الغزاة حتى ظهر أرطغل بن سليمان شاه الشجاع الذي بدأ هيكلتة من الداخل من خلال تنقية الخونة داخل القرية حتى لا تأتي الهزيمة من الظهر ويستطيع أن ينصب تركيزه على أعدائة لأطول فترة ممكنة ليصنع أسطورتة الخاصة التي حررت أهلة من قهر وخراب طال جميع أهلة، موقع جديدك يتمنى لكم مشاهدة ممتعة .

وفي أحداثها يداهم المغول سوغوت ويقتلون ابن ارطغرل غندوز ألب.

ويعذب المغول عثمان والام هايماه وأهالي سوغوت تعذيباً شديداً، ويعينون السيد يبولات سيداً وأميراً جديداً للقبائل.

ويداهم المغول كافة بيوت الكاي بحثاً عن صندوق الامير علاء الدين السري.

ويقول ارطغرل بعد معرفته بنبأ مقتل ابنه وتعذيب أبناءه الاخرين"لقد رفعت أبنائي حتى يموتوا من أجل هذه القضية!".

ويضيف "لقد ربيت اطفالي للموت من اجل هذه القضية".