موقع مسابقة تعاقدات التربية والتعليم وشروط واجراءات التقدم بالتفصيل

موقع مسابقة تعاقدات التربية والتعليم والتى ستبدأ من يوم الخميس الموافق 7 فبراير 2018. حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء التقديم فى مسابقة التعاقدات لسد العجز الصارخ فى معلمى المواد والمقدر عددها 50 ألف معلم. وقد بدأت المديريات التعليمية فى الاعلان الرسمي عن بدء المسابقة والتخصصات المطلوبة وبيان بالمواد الموجود بها العجز. وسيتم التقدم للمسابقة عن طريق موقع الكترونى وسنتناول موقع مسابقة تعاقدات التربية والتعليم والمستندات المطلوبة وخطوات التقديم.

رابط موقع مسابقة تعاقدات التربية والتعليم

أعلنت العديد من مديريات التربية والتعليم ومنها محافظة كفر الشيخ عن قائمة بالتخصصات المطلوبة فى جميع المراحل التعليمية. وأعلنت عن الموقع الالكترونى والمقرر أن يبدأ العمل من يوم الخميس 27 فبراير 2018 ولمدة اسبوع ويتم التقديم على هذا الموقع

موقع مسابقة تعاقدات التربية والتعليم

وبعد التقديم يتم طبع الاستمارة وتقديمها مع الأوراق المطلوبة للادارة التعليمية.

شروط التقديم فى مسابقة تعاقدات التربية والتعليم

أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عال مناسب للتقدم للوظيفة مثل كليات التربية او دبلوم تربوى لخريجى الكليات الاخرى.

أن يكون المتقدم ذو اخلاق طيبة وحسن السمعة.

ألا يكون شاغلا لوظيفة حكومية سواء عن طريق التعيين أو التعاقد.

ألا يكون المتقدم ذو صلة قرابة بالقيادات التعليمية سواء في المديرية التعليمية. التابعة له أو الإدارة حتى الدرجة الثانية.

عدم وجود أى أحكام قضائية تكون مخلة بالسمعة والشرف.

أن تكون محل إقامته فى نطاق الادارة والمديرية التعليمية المتقدم لها لمدة عام على أقل تقدير.

أن يجتاز المتقدم مقابلة شخصية بعد استيفاء أوراقه.

المستندات المطلوبة للتقدم فى مسابقة التعاقدات بالتربية والتعليم

اصل شهادة المؤهل الدراسى وصورة منها.

تقديم شهادة الماجستير أو الدكتوراه للحاصلين عليها.

شهادة ميلاد الكترونية.

صورة البطاقة الشخصية.

شهادة قيد عائلى لوالد المتقدم حتى الدرجة الرابعة.

صحيفة حالة جنائية “فيش”حديثة.

2 صورة شخصية للمتقدم.

شهادة طبية بان المتقدم لائق طبيا معتمدة من مستشفى حكومى

شهادة موقف التجنيد بالنسبة للذكور وبالنسبة للإناث شهادة الخدمة العامة.

افادة بان المتقدم يقيم داخل نطاق الادارة التعليمية.

خطوات التقديم على موقع تعاقدات التربية والتعليم

بعد فتح موقع تعاقدات التربية والتعليم وتسجيل البيانات يتم طبع استمارة من الموقع وتقديمها مع الأوراق التي سبق ذكرها إلى الادارة التعليمية وسيتم بعد ذلك تحديد موعد الاختبارات والمقابلة الشخصية.