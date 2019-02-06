روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول اليوم الأربعاء، وتقوم مديرية التربية والتعليم بالعمل على رفع كافة نتائج الطلاب والتي تأخرت حتى مساء اليوم، مما أدى إلى قلق الطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على نتيجة الصف الثالث الإعدادي، ونوفر لكم تلك الروابط لتسهيل الوصول إليها بالقريب العاجل.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 الترم الأول

نقدم لكم تفاصيل ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية التي اعتمدها الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، في حضور وكيل أول وزارة التربية والتعليم على عبد الرؤوف، وبلغت نسبة النجاح في الإعدادية العامة إلى 85.9%، وقد حضر 99 ألف و452 طالب وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الأول، تم توزيعهم على 17 إدارة تعليمية مجهزة لكافة سبل الراحة والهدوء خلال تأدية الامتحان في تلك الأجواء.

واعرب المحافظ على سعادته بتلك النسبة في النجاح التي حققتها محافظة الدقهلية في المرحلة الإعدادية، وتقدم بالتهنئة لجميع الطلاب الناجحين، كما أشار إلى رضا الطلاب عن مستوى الامتحان ولم تتواجد صعوبات أمامهم خلال فترة الامتحانات في يناير الماضي.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية

وجد الطلاب صعوبات في الوصول إلى رابط للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، ونوفر لكم أكثر من رابط للوصول إليها بكل سهولة والتعرف على نجاح الطالب وجميع درجات الفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

بالتوفيق لجميع الطلاب في انتظار تعليقاتكم.