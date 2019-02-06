الان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات

بالإسم ورقم الجلوس الأن يمكنك الحصول على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 بجميع محافظات مصر عبر المواقع الرسمية لمديريات وإدارات التربية والتعليم بكافة المحافظات .

يأتى ذلك من خلال متابعتنا المستمرة لظهور نتيجة الاعدادية وتقديمها لكافة الطلاب على مستوى محافظات مصر , وذلك بعد أن تم الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد النتائج النهائية للطلاب واعتمادها من قبل السادة المحافظين .

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنيا

بنسبة نجاح بلغت نحو 70,6% اعتمد السيد محافظ المنيا نتيجة الإعدادية لامتحانات الفصل الدراسى الأول 2019 , وقدم تهنئته للطلاب الناجحين معرباً عن تقديم المحافظة للدعم الكامل للمنظومة التعليمية بداخلها باعتبارها أساس التقدم .

ووفقاً لما أعلن عنه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة السيد محمد عزب فقد تقدم للامتحانات نحو 102817 طالبا نجح منهم عدد 72651 طالبا بنسبة وصلت إلى 70,6% , بينما كان عدد الطلاب الحاصلين على المجموع النهائى حوالي 783 طالبا .

هذا وقد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 أيضاً فى محافظات القاهرة والجيزة والسويس والإسماعيلية والفيوم وشمال سيناء وبني سويف ودمياط والبحيرة والقليوبية على أن تظهر بباقى المحافظات خلال 48 ساعة من الآن , ولمن يرغب فى الحصول على النتيجة يمكنه وضع اسمه ورقم الجلوس الخاص به بالإضافة إلى المحافظة التابع لها فى صندوق التعليقات وسوف نقوم بجلبها له على الفور .