“في ذمة الله” وفاة الشاب عز الدين الشلفي 6/2/2019 موعد العزاء وتشيع الجثمان (فنان الزواولة)

“انا لله وانا اليه راجعون” توفي قبل قليل الشاعر الجزائري و مغني الراي العروبي المعروف الشاب عز الدين الشلفي ، بمستشفى الأختان باج في الشلف، وذلك بسكتة دماغية مفاجئة أصيب لها مساء اليوم الأربعاء ، حيث تم نقله الى مستشفى بولاية الشلف بشكل عاجل لتلقي العلاج .

إلا أن المصادر الطبية أعلنت رحيله بعد ساعات قليلة من دخوله المستشفى .

فمن المقرر أن يتم دفن جثمان الراحل عصر غدا الخميس ليتم دفنه بمقبرة سيدي عبد القادر في الشطية بعد صلاة العصر عليه .

حيث خيم الحزن والألم على أصدقاء ومحبي الراحل ، فيما تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بشكل مكثف ، داعين له بالرحمة والمغفرة .

يذكر أن الراحل كان قد إعتزل الغناء قبل سنوات ، بعد أن قضى مسيرة حافلة بالإنجازات الفنية.

الشاب عزالدين أو كما هو معروف فنان الزواولة معروف بأغانيه عن الأم و الأب و الواقع المعيشي .

والشاب عز الدين (44 سنة)، هو أحد مطربي الراي الذي ذاع صيته في السنوات الأخيرة بالجزائر، خاصة بعد صدور ألبومه الشهير “شوف الحقرة شوف”، تطرق فيه إلى ملفات تتعلق بالفساد وبعض التجاوزات المسجلة في مدينته الشلف.

وقد أثارت هذه الأغنية، وقتها، غضب السلطات المحلية التي حركت ضده دعوى قضائية بتهمة “السب والشتم”، قبل أن يصدر في حقه حكم بالحبس مدة سنة.