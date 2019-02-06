حقيقة وفاة الشاب بلال

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، نبأ وفاة الفنان الجزائري الشاب بلال، دون الإشارة إلى ظروف وملابسات الحادثة، ودون اعلان رسمي حتى اللحظة.

وفي وقت سابق، سعى الشاب بلال، إلى مصالحة الجمهور المغربي، عبر إصدار أغنية جديدة تتغنى بالمغرب.

وغضب الجمهور المغربي، من الشاب بلال، قبل حوالي سنتين، نتيجة انتشار تصريح له لقناة جزائرية، تحدث فيه عن رفضه الجنسية المغربية، وسخريته منها.

بلال فسر الأمر آنداك بأن التصريح مفبرك، ولم يقصد في كلامه الأصلي الإساءة إلى المغرب.

ويعتزم الشاب بلال اقتناء عقارات في مدينة وجدة في المغرب، والاستقرار فيها، طبقا لما أفادته صحيفة “البلاد” الجزائرية.