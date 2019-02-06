نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بنى سويف برقم الجلوس 2019 الترم الأول مديرية التربية والتعليم...

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2019 الترم الأول، لقد طال انتظار وترقب نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي في حالة من القلق والتوتر، حيث انتهت اختبارات الشهادة الإعدادية في كافة المواد الدراسية وهي، مادة اللغة العربية، ومادة اللغة الأجنبية، ومادة الرياضيات، ومادة العلوم، ومادة الدراسات الاجتماعية، ومادة التربية الدينية، ومادة الحاسب الآلي، ومادة التربية الفنية، وذلك يوم الخميس الماضي الموافق 24 يناير 2019، ولقد أوشكت أجازة نصف العام علي الانتهاء، ومن المقرر أن يبدأ الترم الثاني في الأسبوع المقبل.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة بني سويف:

تقدم للامتحان الشهادة الإعدادية 44220 طالباً وطالبة، بدأت عمليات تصحيح كراسات الإجابات ورصد الدرجات فور الانتهاء من عمليات الامتحانات مباشرة، ولقد تمت الاختبارات في حالة من الهدوء والسلام، ولم تلتقي آي شكاوي من قبل الطلاب أو أولياء أمورهم،بل جاءت الاختبارات في مستوي الطالب المتوسط، وكانت كافة الأسئلة من داخل الكتاب المدرسي.

اعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية 2109 الترم الأول، ووصلت نسبة نجاح الترم الول 72.4%، وفريق نجوم مصرية يتابع معكم لحظة بلحظة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول، كما بإمكان كل طالب وطالبة ترك تعليق يحتوي علي رقم الجلوس والاسم وسوف نساعدكم في الحصول علي النتائج مباشرة.