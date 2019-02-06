نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف الترم الأول 2019 برابط مباشر

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019 م، وذلك بعد طول أنتظار حيث تعتبر محافظة بني سويف من المحافظات التي تأخرت في أعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي أو نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف الترم الأول لعام 2019.

واعتمد النتيجة اليوم السيد المشتشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، بعد اعتماد النتائج من السيد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، وكانت نسبة النجاح في هذا العام هي 72.4%للطلبة النظاميين ، أما نسبة النجاح في النظام الخاص بطلاب المنازل 41.1%، وقد حضر الامتحانات هذا العام عدد1068 طالب وطالبة،من عدد ما تقدموا للامتحان وهم 1120طالب وطالبة.

ولقد بلغت نسبة النجاح في أدارة بني سويف التعليمية 82.2%

بينما بلغت نسبة النجاح في أدارة ببا التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف 2019 م هي 53.72%

وكانت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية الترم الأول بإدارة ناصر التعليمية هي 47.72%

بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة الواسطى التعليمية في محافظة بني سويف في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف ترم أول 64.69%

أما أدارة سمسطا التعليمية فقد بلغت نسبة النجاح فيها في نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول ببني سويف 35.68%

وإدارة اهناسيا التعليمية بلغت نسبة النجاح فيها في الشهادة الإعدادية 44.66%

وكانت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية ترم أول في مركز الفشن تبلغ 29.62%

وكانت نسب النجاح في المواد الدراسية بالنسبة للطلاب الذين نجحوا في الشهادة الإعدادية ببني سويف ترم أول 2019

اللغة العربية 90،98 %

اللغة الانجليزية 83،86%

الدراسات 87،49%

الرياضيات 91،69 %

العلوم 88،18 %

الحاسب الآلى 72،69 %

التربية الدينية 93،87 %

التربية الفنية 99،74 %.

رابط النتيجة بوابة محافظة بني سويف

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