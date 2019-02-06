استعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2019 برقم الجلوس الفصل الدراسي الأول البوابة...

ظهرت منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2019 الفصل الدراسي الأول، ونسب النجاح هذا العام مرتفعة، حيث وصلت نسبة النجاح إلي 75.2%، لذلك ننشر لكم أعزائي الطلاب نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم، للاستعلام عنها بكل سهولة ويسر، ودون تعب أو جهد، وذلك من خلال توفير رابط موقع وزارة التربية والتعليم، والبوابة الإلكترونية لمحافظة الفيوم، وبوابة فيتو، كما بإمكان كافة الطلاب ترك تعليقاً يحتوي علي رقم الجلوس والاسم الخاص بكل طالب، وسوف نساعدكم في الحصول علي النتائج مباشرة، ونتيجة كل مادة علي حدها، ولقد جاءت مادة اللغة العربية من 40 درجة، ومادة اللغة الأجنبية من 30 درجة، ومادة الرياضيات من 30 درجة، ومادة العلوم من 20 درجة، ومادة الدراسات الاجتماعية من 20 درجة، أما بالنسبة للمجموع الكلي للصف الثالث الإعدادي من 140 درجة.

أعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2019 من هنا، اترك تعليق به رقم الجلوس الآن وأحصل علي نتيجتك.

الجدير بالذكر أنه بدأت عمليات الاختبارات في مادة اللغة العربية، ومادة اللغة الجنبية، ومادة الرياضيات( الهندسة,الجبر)، ومادة العلوم، ومادة الدراسات الاجتماعية، ومادة التربية الدينية، ومادة الحاسب الآلي، وذلك في يوم 17 يناير، وانتهت يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019، وكانت كافة الاختبارات للفصل الداسي الأول في مستوي الطالب المتوسط.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الفيوم:

أكد محافظ الفيوم السيد اللواء عصام سعد، أن عمليات الامتحانات تمت في حالة من السلام والأمان، ولم تلتقي آي مشاكل، والجدير بالذكر أنه من المقرر ظهور كافة النتائج في جميع المحافظات قبل البدء في الترم الثاني، فسوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني في الأسبوع المقبل.