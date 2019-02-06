تظلمات الشهادة الإعدادية 2019 (إعادة تصحيح المواد) جميع المحافظات .. كيفية تقديم تظلم في درجات مواد...

تظلمات الشهادة الإعدادية 2019 أصبحت مهمة للكثير وخاصة بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، وبعد طول الانتظار في عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 وحالات القلق والتوتر التي انتابت طلاب الصف الثالث الإعدادي وكذلك أولياء الأمور الذين ينتظرون تفوق أبنائهم وحصولهم على اعلى الدرجات، فبالتالي بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 يشعر الكثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي بظلم واقع عليهم، حيث انهم كانوا ينتظرون درجات اعلى من التي كانوا يتوقعونها، وبالتالي فهم مضطرون إلى تقديم تظلمات الشهادة الاعدادية 2019 بعد اكتشاف انهم حصلوا على درجات في مواد معينة على غير المتوقع، وبالتالي فان الإدارات التعليمية المختلفة في كافة المحافظات تفتح باب تقديم تظلم نتيجة الشهادة الإعدادية في مواعيد مختلفة، وقد تختلف مواعيد تظلمات الشهادة الإعدادية من محافظة لأخرى بفارق بضعة أيام قليلة، وسوف نوضح لكم في هذه المقالة عن تظلمات الصف الثالث الإعدادي ورسوم إعادة تصحيح المادة بشئ من التفصيل.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2019

بالتزامن مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات شعر الكثير من الطلاب بالظلم في بعض المواد، وعليه فان الكثير من الإدارات التعليمية بالمحافظات فتحت باب تقديم تظلمات الصف الثالث الإعدادي للطلاب لعام الدراسي 2019 الفصل الدراسي الأول وذلك تحقيقاً لمبدأ الرضى والعدل، وعليه فان خطوات تقديم تظلم الشهادة الإعدادية يكون على النحو التالي:

يتقدم الطالب بطلب إلى الإدارة التعليمية التابع لها بغرض إعادة تصحيح مادة معينة أو عدة مواد والتي يشعر انه قد وقع ظلم عليه.

سداد الرسوم المقررة وفقاً للقانون لكل مادة وقدرها (20) جنيه في عام 2018 ويدفعها ولي الأمر.

يتم تحديد يوم خاص ليقوم الطالب بالاطلاع على ورقة إجابته مع ولي الأمر ويحضر معه إثبات الشخصية.

ثم يقوم الطالب بتعبئة تقرير مخصص ويشير إلى السؤال المعين الذي يريد تصحيحه أو الورقة كاملة.

يقوم الموجه المختص بإعادة تصحيح المواد ويعيد إرسالها إلى الإدارة التعليمية التابعة له.

بعد مرور 15 يوماً يقوم الطالب أو ولي الأمر بالاطلاع على نتيجة تصحيح ورقة الإجابة.

في حالة حصول الطالب على درجات في المواد يسترد ولي الأمر مقدار رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية التي تم دفعه.

كما تحرص وزارة التربية والتعليم الفني على تحقيق مبدأ العدل والمساواة لكافة طلاب الشهادة الاعدادية.