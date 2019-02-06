نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2019

نقدم لكم نتيجة الشهادة الإعدادية عام 2019 لمحافظة بني سويف برقم الجلوس، نحرص في نجوم مصرية على تقدم المفيد دائماً، نقدم لكم نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بني سويف 2019 من خلال موقع فيتو الذي يقدم النتيجة منذ عدة سنوات، يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي معرفة النتيجة الإعدادية 2019 بني سويف برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2019

الشهادة الإعدادية ظهرت لمحافظة بني سويف عام 2019، لمعرفة وتحديد الطريق الذي تسلكة لتكميل المسيرة التعليمية، سواء الثانويه الفنية او الصناعية أو الثانوية الزراعية أو التجارية أو الثانوية العام، لذلك يحرص الطلاب على معرفة النتيجة من أجل تحسين المستوى في الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الأعدادية لمحافظة بني سويف 2019 من هنا

يمكن لجميع الطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف عام 2019 بكتابة فقط رقم الجلوس ويحصل على النتيجة، نتيجة العربي والجبر والهندسة والدين والإنجليزية والكمبيوتر وباقي المواد التعليمية للصف الثالث الإعدادي.

نسبة النجاح للصف الثالث الإعدادي لمحافظة 2019 بني سويف 72.4% ، والدرجة النهائية 140 لمجموع الترم الأول، وطبعاً الدين والكمبيوتر لا يتم إضافتهم للمجوع، يعني تحسب فقط كل الدرجات لكل المواد ماعدا الدين والكمبيوتر، درجة العربي 40 والإنجليزي 30 والجبر والهندسة مع بعض 30 والعلوم 20 والدراسات 20 ، يمكن إحتسابهم لمعرفة الدرجة النهائية لك.

هام : يمكن كتابة رقم الجلوس في تعليق وسيتم الرد عليك بالنتيجة في أقرب وقت، وبالتوفيق والنجاح للجميع.