نتيجة الشهادة الإعدادية في كافة محافظات مصر 2019

يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية من خلال هذا التقرير، فقد تم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ للترم الأول 2019 فتم رفع النتيجة وتحميلها على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال رابط مديرية التربية والتعليم لتلك المحافظات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 محافظة القليوبية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 محافظة الغربية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 محافظة الدفهلية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 محافظة الشرقية

المحافظات التي اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية الترم أول 2019

محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.

محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.

محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.

محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.

محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.

محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.

محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.

محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

الدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط” البحث عن النتائج”.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بكافة محافظات مصر