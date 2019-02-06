PDF نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظه الدقهليه برقم الجلوس dakahlia.moe.gov.eg نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2019

كما اعتمد محافظ الدقهلية نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية والتي تقدم لها 3761 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 86% .
نتيجة الثالث الاعدادي الدقهلية الفصل الاول 2019 من خلال الرابط التالي .
وقدم شاروبيم التهنئة للطلاب الناجحين قائلاً: إن اجتياز هذه المرحلة من الدراسة يعد استعدادا لمراحل دراسية أخرى، والتقيت عددا كبيرا من الطلاب أثناء أدائهم الامتحانات وكان أغلبهم راضون عن مستواها ولم يجدوا صعوبة في الأسئلة بدليل النسبة التي حققت نجاحاً فيها.
وكان علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية قد عرض صباح اليوم على محافظ الدقهلية نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول والتي اعتمدها الدكتور كمال شاروبيم علي الفور، وسيتم إعلانها فورا علي موقعي الوزارة ومديرية التربية والتعليم بالدقهلية .
حث ننشر لكم روابط استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية2019 برقم الجلوس جميع المحافظات بسهولة :-
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة البحيرة.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة أسوان.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسكندرية.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة بنى سويف.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة أسيوط.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة دمياط.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسماعيلية.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الدقهلية.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الجيزة.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الغربية.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة مطروح.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة كفر الشيخ.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الوادى الجديد.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة المنوفية.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة المنيا.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة بورسعيد.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة شمال سيناء.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة قنا.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الشرقية.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة جنوب سيناء.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة سوهاج.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الأقصر.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة السويس.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة البحر الأحمر.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات من خلال الرابط التالي .