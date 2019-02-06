PDF نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظه الدقهليه برقم الجلوس dakahlia.moe.gov.eg نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2019

كما اعتمد محافظ الدقهلية نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية والتي تقدم لها 3761 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 86% .

نتيجة الثالث الاعدادي الدقهلية الفصل الاول 2019 من خلال الرابط التالي .

وقدم شاروبيم التهنئة للطلاب الناجحين قائلاً: إن اجتياز هذه المرحلة من الدراسة يعد استعدادا لمراحل دراسية أخرى، والتقيت عددا كبيرا من الطلاب أثناء أدائهم الامتحانات وكان أغلبهم راضون عن مستواها ولم يجدوا صعوبة في الأسئلة بدليل النسبة التي حققت نجاحاً فيها.

وكان علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية قد عرض صباح اليوم على محافظ الدقهلية نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول والتي اعتمدها الدكتور كمال شاروبيم علي الفور، وسيتم إعلانها فورا علي موقعي الوزارة ومديرية التربية والتعليم بالدقهلية .