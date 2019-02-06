حسن الرداد يروي كواليس مسلسله الجديد الابن الـ 13

يحل الفنان حسن الرداد ضيفا على برنامج "أسرار النجوم" للمذيعة إنجي علي، غدًا الخميس، على "نجوم إف.إم" فى الساعة الثامنة مساء، ليتحدث عن كواليس مسلسله الجديد "الابن الـ 13" المقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

ويكشف "الرداد" عن قصة المسلسل ولماذا وافق عليه فى اللحظات الأخيرة؟، فضلا عن حديثه عن السينما وتحضيره لعمل جديد، إضافة لكشفه عن سر انفصاله فنيًا عن زوجته الفنانة إيمى سمير غانم ومنافستهما لبعض فى السباق الرمضاني للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

برنامج "أسرار النجوم" يذاع الخميس من كل أسبوع على راديو "نجوم إف.إم"، فى الساعة 8 مساء، وتقدمه المذيعة انجى على، واستضافت خلال الحلقات الماضية العديد من النجوم مثل منة شلبى، وأحمد داود، وهشام سليم، وغيرهم.