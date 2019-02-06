“خلال دقائق” نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة “كلاسيكو الأرض” اليوم الأربعاء...

تتجه أنظار محبي الساحرة المستديرة في جميع بقاع العالم في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 فبراير 2019 صوب ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني، حيث المباراة الهامة والمرتقبة التي تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو كأس ملك أسبانيا في ذهاب دور نصف نهائي البطولة، هذه المواجهة الساخنة التي ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم وليس في أسبانيا فقط، حيث يعتبر هذا الكلاسيكو أقوى كلاسيكيات العالم والذي يطلق عليه اسم كلاسيكو الأرض، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نتابع معكم لحظة بلحظة نتيجة هذا اللقاء المرتقب، كما سنقدم لكم جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة للمباراة.

مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

استطاع الفريق الكتالوني الصعود إلى دور نصف نهائي بعد أن استطاع أن يتغلب على أشبيلية في دور الثمانية بمجموع اللقائين بنتيجة 6/3، بينما استطاع الفريق الملكي ريال مدريد الوصول إلى دور نصف نهائي بعدما تغلب على جيرونا بمجموع 7/3، وينتظر عشاق الفريقين مباراة قوية تليق باسم الفريقين وباسم لاعبي الفريقين، جدير بالذكر أن آخر مباراة جمعت بين الفريقين كانت في الدوري الأسباني في الدور الأول هذا الموسم، وقد انتهت المباراة بفوز كبير وعريق للبرسا 5/1.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 6-2-2019 على أرضية ملعب الكامب نو، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر، والساعة 11:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تذاع المباراة حصريا عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 3.مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم 6-2-2019 وكلاسيكو الارض

القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

هناك مجموعة كبيرة من القنوات المفتوحة والمجانية التي تبث على مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية سوف تقوم ببث مباراة ريال مدريد وبرشلونة الليلة، ومن هذه القنوات .