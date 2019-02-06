نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الفيوم بالاسم ..البوابه الالكترونيه محافظة الفيوم

أخيراً، اعتمدت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم بنسبة نجاح بلغت 75.2%، وذلك من قبل المحافظ السيد اللواء عصام سعد ظهر اليوم الأربعاء، وجاء تأخر إعلان نتيجة إعدادية الفيوم لتحري لجان التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات الدقة في منح كل طالب حقه كاملاً، وسنضع لكم رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول.

وكان ينتظر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم حوالي 51 ألفا و912 طالبا وطالبة على مستوى جميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية محافظة الفيوم، وحصل حوالي 182 طالبا وطالبة على نسبة نجاح 100% في جميع المواد على مستوى مراكز وقرى الفيوم.

مديرية التربية والتعليم الفيوم

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة برقم الجلوس.

أذا كان لديكم اي استفسار اخر يمكنكم تركه بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم، مع خالص التمنيات بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة.

النتيجة ستصل المدارس عقب اعتمادها من المحافظ، وستنشر على موقع المديرية، ويستطيع كل طالب الحصول على نتيجته بإدخال رقم الجلوس أو الاسم رباعيا.