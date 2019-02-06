حقيقة وفاة عز الدين الشلفي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، نبأ وفاة الشاب عز الدين الشلفي؛ جراء إصابته بجلطة قلبية، فيما لم يتم التأكد بعد من مصادر رسمية.

وفي وقت سابق، وبعد 30 ألبوما غنائيا قدمهم منذ عام 99، كان أشهرهم: "واش أداني للغربة"، "آش جابك ليّ خيرة"، "بقيتك يا مّا بالسلامة" و”الشيوخ بالقصب تغني واللواطة ما يتحسبوش"، أعلن فنان الأغنية “لعروبية” الشاب عز الدين الشلفي اعتزاله الغناء بشكل نهائي، مُغيّرا بذلك مجرى حياته.

وأصبح من مرتادي المساجد بعد مشوار فني "صاخب" عاشه على مدار أكثر من 15 عاما، ونشر خلالها العديد من أعماله التي نالت اعجاب الكثيرين.