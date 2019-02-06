رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف .. الفيوم برقم الجلوس تيرم أول 2019 الصف الثالث...

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة بني سويف .. محافظة الفيوم تيرم أول 2019 وجميع المحافظات للفصل الدراسي الأول تعرف عليها فور الإعلان عنها من خلال الدخول على بوابة التعليم للمديريات التعليمية الخاصة بجميع المحافظات، فقد بدأ البحث عن رابط رابط نتيجة المرحلة الاعدادية برقم الجلوس 2019 بجميع المحافظات بعدما انتهى طلاب الصف الأول والصف الثاني الإعدادي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في أغلب المحافظات.

فقد انتهت امتحانات التيرم الأول وسط جو من الهدوء في سير أعمال الامتحانات منذ عدة أيام، وبدأت أعمال التصحيح، وقد شدد السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات على ضرورة الدقة في أعمال التصحيح لضمان أن يأخذ كل طالب حقه من الدرجات دون إفراط أو تفريط، وينتظر الطلاب بين الحين والآخر الإعلان عن اعتماد النتائج.

المحافظات التي اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.

محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.

محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.

محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.

محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.

محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.

محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.

محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

يتم إلانتهاء من تصحيح امتحانات المرحلة الإعدادية، الصف الأول والثاني الإعدادي، في جميع مدارس الجمهورية، وبداية لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، وقد انتهت امتحانات الإعدادية وبدأ وقت ظهور النتائج، وفد ظهرت ببعض المدارس وينتظر الطلاب بمدارس أخرى ظهورها، وتقوم حاليا بعض المحافظات بتحضير قوائم النتائج بالمدارس ولم تقم بتنزيلها على مواقع المحافظات الرسمية، ونتابع معكم آخر أخبار النتائج.