الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول للعام الدراسي 2018/2019

اعتمد اللواء/ هشام آمنة محافظ البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2018/2019، وحضر اجتماع اعتماد النتيجة السيد/ محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة وعدداً من مسئولي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأشاد الجميع بسير الامتحانات بسهولة ويسر على الطلاب بالرغم من شكوى الطلاب من امتحان مادة اللغة العربية إلا أنها مرت بسلام، وبلغت نسبة النجاح بالمحافظة حوالي 72.84%، وأشاد السيد المحافظ والسادة مسئولي مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بالمجهود المبذول من أجل خروج نتيجة الشهادة الإعدادية دون حصول أي من أبنائنا الطلبة والطالبات على حقوقهم كاملة.

وصرح السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمديرية بمحافظة البحيرة أن سبب تأخر صدور نتيجة الشهادة الإعدادية داخل المحافظة بالرغم من صدورها في العديد من المحافظات الأخرى هو أعمال التصحيح داخل كنترولات المحافظة من أجل أن يحصل كل طالب وطالبة على حقوقهم كاملة، كما أن أعمال المراجعة أخذت وقت كبير من أجل مصلحة الطلاب، وفي نهاية الاجتماع هنئ السيد المحافظ والسادة الحضور جميع الطلبة والطالبات الذين وفقوا في امتحانات الترم الأول متمنين لهم المزيد من التفوق والتقدم.

وإذ أن موقع نجوم مصرية يحرص على أن تصل النتيجة لكل من أبنائنا الطلاب في كل مكان، فقد قمنا بتوفير الروابط اللازمة للحصول عليها من على الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى المدارس والمعاناة في البحث عن النتيجة داخل الأوراق المعلقة على الجدران داخل المدارس، ويمكن لأبنائنا الطلبة والطالبات الأعزاء متابعينا في كل مكان الحصول على النتيجة عن طريق الدخول إلى الروابط التالية:

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2019

أو

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2019

ونظراً للضغط الشديد على السيرفر وتحميل ورفع النتيجة، فيمكن لمتابعينا أيضاً ترك الاسم ورقم الجلوس واسم المحافظة في التعليقات من أجل الرد عليها، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والمزيد من التقدم.

تابع نتائج الطلبة والطالبات بـ:

(محافظة المنوفية – محافظة قنا – محافظة القليوبية – محافظة قنا – محافظة المنيا –محافظة السويس – محافظة سوهاج – محافظة الإسماعيلية)