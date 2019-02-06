الآن ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف “الصف الثالث الاعدادي” الترم الأول

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي” الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2019 محافظة بني سويف حيث اعتمد السيد محافظ بني سويف المستشار”هاني عبد الجابر” نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية وقد بلغت نسبة نجاح الطلبة والطالبات 72.4% .

ومن الجدير بالذكر أن طلاب الصف الثالث الاعدادي قد انهو امتحانات الفصل الدراسي الأول لمحافظة بني سويف يوم الخميس 24 يناير 2019 وقد تم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني ، ويبلغ مجموع درجات المواد للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية هو 140 درجة وتنقسم الى خمس مواد هي كالتالي اللغة العربية 40 درجة ، مادة اللغة الانجليزية 30 ، والرياضيات 30 ، العلوم 20 درجة ، والدراسات الاجتماعية 20درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول لمحافظة بني سويف :

ويمكن الآن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بني سويف الفصل الدراسي الأول من خلال مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف

كل ما عليك عزيزي الطالب الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم لمحافظة بني سويف وإدخال رقم الجلوس والضغط على بحث أو الحصول على النتيجة ، وفي حالة عدم عمل الموقع لعطل فني بسبب الضغط على الموقع يرجي أعادة المحاولة اكثر من مرة ، او يمكن ترك رقم جلوسك اسفل هذا المقال وسوف يقوم موقع نجوم مصرية بارسال النتيجة عبر الموقع الإلكتروني .