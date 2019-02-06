نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه …موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية الالكترونى

تيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2019 ـــــــــــــ

ترقبوا معنا موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2019 ، لنتيجة الترم الأول من العام الدراسي 2018-2019، حيث ننتظر معكم إعلان موعد اعتماد نتيجة الإعدادية بالدقهلية 2019، وظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالدقهليةتحديث موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية عن رابط موقعها الجديد على شبكة الأنترنت من خلال بوابة الخدمات الالكتروية بموقع وزارة التربية والتعليم لعرض نتائج الطلاب بالشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس.

اعتمد محافظ الدقهلية اليوم 6-2-2019 نتيجة الشهادة الاعدادية وتم فتح رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية الجديد لاستعلام برقم الجلوس والرابط مرفق أدناة.

نتيجة إعدادية الدقهلية 2019 موقع نتائج طلاب الدقهلية برقم الجلوس

شهدت امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2018 بمحافظة الدقهلية الترم الأول حالة من الاستقرار، رغم ورود العديد من الشكاوى بصعوبة في بعض الامتحانات وهو ما راعته اللجنة المشرفة على أعمال الكنترول، خاصة في توزيع الدرجات، وحتى يتم إعطاء جميع الطلاب حقوقهم ولا يُظلم أحد.

ومن المنتظر أن تعلن نتائج الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الدقهلية خلال الأيام القليلة القادمة عقب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ثم رصد الدرجات، والتي سيعقبها عرض النتيجة على السيد محافظ الدقهلية لاعتمادها وإتاحة روابط الحصول عليها عبر شبكة الإنترنت، بخلاف توفرها بالمدارس، كما حدث بنتيجة الشهادة الابتدائية.

البوابة الإلكتروني لتعليم للدقهلية نتيجة الاعدادية

روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية 2019 موقع مصر فايف

يسعد فريق عمل مصر فايف أن يقدم لأولياء أمور طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الروابط الرسمية المتاحة للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول للعام الدراسي الحالي من الموقع الرسمي لنتائج طلاب الدقهلية التابع لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب تعليم الدقهلية

أيضا سنوفر لكم ما يستجد من روابط أخرى قد تتاح عليها نتيجة إعدادية الدقهلية الترم الأول 2019، مثل موقع نتائج اليوم السابع، وغيرها من المصادر الموثوقة لتقديم نتائج طلاب الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات المصرية.

النتيجة عبر هذا الرابط ” عبر الموقع الرسمي لنتائج طلاب الدقهلية

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تحديث رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول محافظة الدقهلية سيتم تحديثه مع نشر ما قد يتوفر من روابط أخرى بهذا الموضوع، واليكم بيان اعتماد النتيجة

قريباً جدا ننشر لكم موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الدقهلية، حيث أوشكت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية على الانتهاء من كافة أعمال الكنترول تمهيداً لاعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية.

تحديث : ننتظر تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية من رابط البوابة الإلكترونية، وفق التصريحات الرسمية التي نسبت للمسئولين.

تحديث نترقب معا خلال الايام القليلة المقبلة اعتماد السيد محافظ القليوبية نتيجة الصف الثالث الاعدادي لعام 2019 الفصل الدراسي الاول، وقد قمنا بتوفير الرابط الخاص بالنتيجة بالاعلي لنسهل علي الطلاب الحصول علي النتيجة ويكون ذلك بالضغط مباشرة علي الرابط الموجود بالاعلي وادخال رقم جلوس الطالب، وعلي من يجد صعوبة في الحصول علي النتيجة يمكنة ترك الاسم ورقم الجلوس في تعليق وسنوفر لة النتيجة فور ظهورها مع اطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق.

تحديث ننشر قريبا نسب النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية للفصل الدراسي الأول وكذلك ترتيب الطلاب ضمن قائمة العشرة الأوائل على مستوى المحافظة.

تحديث: يمكن لجميع طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية ترك الاسم ورقم الجلوس في التعليقات لتتمكنوا من الحصول علي نتيجة الترم الأول بسهولة، ونتمني النجاح والتوفيق لجميع الطلاب بالصف الثالث الاعدادي