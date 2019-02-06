نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس ..الخدمات الالكترونيه محافظه الدقهليه

قدم لكم رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس، حيث قام الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية منذ قليل باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2019 الفصل الدراسي الأول، وذلك بعدما انتهت أعمال الكنترول بالمحافظة، وقد بلغت نسبة النجاح 85.9%، وقد هنأ الدكتور كمال شاروبيم جميع الطلبة المتفوقين، ويتم الآن رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بكافة الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.

مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

تتجه أنظار جميع الطلاب وأولياء الأمور نحو موقع مديرية التربية والتعليم يالدقهلية، وذلك بعدما قام المحافظ باعتماد نتيجة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية، حيث يتم رفع نتيجة الفصل الدراسي الأول بكافة الإدارات التعليمية، وسيشهد الموقع إقبالاً كبيراً خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل التعرف على درجات الطلاب عن طريق رقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدقهلية برقم الجلوس

أكد الاستاذ محمد عبد الله مدير عام مديرية التربية والتعليم إلي أنه تم العمل بشكل مستمر لسرعة الانتهاء من كافة أعمال الرصد والمراجعة لدرجات الطلاب، وإعلان النتيجة عقب اعتمادها من المحافظ، وأشار إلي أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 89 ألف و805 طالب وطالبة، أدى الامتحان 99 ألفا و452 طالبا وطالبة، وتخلف عنها 1192 طالباً، ومن خلال المقال نرفق لكم رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2019 بالاسم ورقم الجلوس.

رابط مباشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات

كما سنقوم بتوفير نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية لجميع الطلبة والطالبات الذين أرسلوا الاسم ورقم الجلوس من خلال التعليقات الموجودة أسفل المقال.

من خلال الروابط الموجودة أعلى المقال، سيقوم الطلاب بالحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2019 بالاسم ورقم الجلوس بكل سهولة ويسر.