شاهد ميساء مغربي تتزوج للمرة الثالثة وهذا سر الخاتم

كشفت الفنانة المغربية ميساء مغربي سر الخاتم الذي تضعه في إصبعها لتفجر مفاجأة لجمهورها وهي الزواج للمرة الثالثة.

وقالت ميساء مغربي في مقابلة تلفزيونية أن الخاتم باهظ الثمن وهو من الألماس، وأن حجم الألماس المتواجد به يبلغ 8.7 قيراط الأمر الذي أصاب المذيعة بذهول من حجمه وقيمته المرتفعة، فيما لم تفصح ميساء عن هوية الزوج واكتفت فقط بالتأكيد على أنها مرتبطة.

وقالت الفنانة المغربية تعليقا على حجم وسعر الخاتم:" هذا ما يجب أن تأتي به لتتزوج ميساء مغربي ” ، مؤكدة أنها تزوجت مؤخرًا ” ؛ فيما كانت قد تزوّجتْ مرتين، أولهما من رجل الأعمال الإماراتيّ، أحمد بادي، والتي ظلّتْ متحفّظة علي ذكر هويته، ومركزه الاجتماعيّ، طوال فترة زواجهما حتى الانفصال عام 2008.

وكانت ميساء مغربي قد تزوجت في العام 2015 زواجها من رجل أعمال سعودي، حيث رفضتْ كذلك الإفصاح عن اسمه، وأعلنتْ في 2017 الانفصال رسميًا عنه، دون أنْ ترزق بأيّ أطفال من الزيجتين.