معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة التيرم الأول نصف العام : نتيجة محافظة البحيرة...

محافظة البحيرة يمكن الآن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 محافظة البحيرة، وذلك بعدما تواردت الأنباء عن اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة، هذا وقد استحوذت نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الأول 2019 على اهتمام قرابة مليون ونصف مليون أسرة مصرية هذا العام لنصف العام 2019، فمن المتوقع إعلان النتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية هذا الأسبوع والكثير من نتائج المحافظات خلال ساعات، هذا وقد تعودنا أن تكون محافظة البحيرة لها السبق في إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي لنصف العام 2019.

وبعد ظهور النتائج في محافظة البحيرة سيتوالى إعلان النتائج بباقى محافظات الجمهورية كالأعوام السابقة، ويتم إعلان النتائج تباعاُ في باقي المحافظات خلال الأيام القليلة القادمة، فقد أوشكت محافظات البحيرة والسويس والأقصر والإسماعيلية وأسوآن والإسماعية والمنوفية وبني سويف على اعتماد نتئج الشهادة الإعدادية لنصف عام 2019.

محافظة البحيرة رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 تيرم اول

ومن الجدير بالذكر أن المؤشرات الأولية لنسب النجاح قدجاءت بمحافظة البحيرة بنسبة نجات تدور حول 80% هذا العام حتى الآن في نسبة النجاح وسنقوم من خلال هذا المقال بعرض روابط نتائج المحافظات التي سيتم قريبا إعلان النتائج بها، كما سنقوم أيضا بعرض جدول لروابط نتائج العديد من المحافظات حتى نسهل على أبناؤنا الطلاب الحصول على نتائج وثمار جهدهم هذا العام في سهولة ويسر، أما عن مؤشرات نسب النجاح في العديد من المحافظات.

المحافظات التي تم اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.

محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.

محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.

محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.

محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.

محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.

محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.

محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

للتعرف على النتيجة برقم الجلوس – اضغط على الرابط الخاص بمحافظتك للحصول على النتيجة بسهولة ويسر

كيفية الاستعلام عن نتيجة الإعدادية في جميع المحافظات

يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الشهادة الإعدادية التابع لمحافظتك يقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص به. يقوم بضغط”بحث”.

نتيجة الإعدادية تيرم أول 2019 مواقع نتيجة الإعدادية بجميع محافظات مصر

من خلال الروابط السابق يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

روابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بجميع محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة.

جدول يوضخ موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول تم إعلانها محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول تم إعلانها محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول تم إعلانها محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول تم إعلانها محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول تم إعلانها محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول تم إعلانها محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول تم إعلانها محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول تم إعلانها محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول تم إعلانها محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول تم إعلانها محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول

تم إعلانها محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول

تم إعلانها محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول

تم إعلانها محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول

تم إعلانها محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول

تم إعلانها محافظة سوهاج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول

تم إعلانها محافظة بور سعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول

تم إعلانها محافظة أسيوط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول

تم إعلانها محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

تم إعلانها محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

تم إعلانها محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

تم إعلانها محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

تم إعلانها محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

تم إعلانها محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

تم إعلانها محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

تم إعلانها محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

تم إعلانها محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

تم إعلانها

يتابع أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي وسائل الإعلام، وكذلك يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف عن أي أخبار حول ظهور نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات المصرية، تابعونا على موقعنا وسنوافيكم بها فور أللإعلان عنها على وسائل الإعلام، حيث يتم اعتمادها قريبا.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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