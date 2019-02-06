الردود على الفيديوهات الاباحية: منى فاروق "ترقص" ودينا "تبكي" ورانيا "تنكر"

أثارت الفنانة منى فاروق حالة من الجدل مجددًا، بعد تداول مقطع مصور لها ترقص فيه أمام المرآة، ما اعتبره البعض بمثابة رد عملي منها على واقعة الفيديو المثير للجدل، الذي ظهرت فيه مع الممثلة شيما الحاج، ولاقى تداولاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رانيا يوسف

تم الزج باسمها في مقطع فاضح أثار غضبها، ودفعها للتقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد مروج الفيديو، حيث شددت في مداخلة هاتفية أجراها الإعلامي عمرو أديب معها عبر برنامجه "الحكاية" على عدم تشابه شكل الفتاة الموجودة بالفيديو معها، وأن موقعا تابعا لتركيا زعم صلتها بهذا الفيديو بدعوى تحقيقه لأعلى نسب مشاهدة، بحسب قولها.

وأوضحت أنها فوجئت بتتداول الخبر على عدد من المواقع الإخبارية، ما دفع مكتبها الإعلامي لإصدار بيان تحذر فيه وسائل الإعلام من الزج باسمها في أخبار مسيئة إليها، لا سيما أنها لن تتحمل هي وبناتها سداد فاتورة مثل هذه الأخبار الكاذبة.

دينا

انهارت الفنانة دينا من البكاء في أول ظهور إعلامي لها مع الإعلامية هالة سرحان على فضائية "دريم"، للتعليق على واقعة تداول مقطع إباحي لها مع زوجها رجل الأعمال حسام أبوالفتوح، حيث أكدت أنها لم تتوقع أن يصورها زوجها دون علمها، متابعة: "مفيش واحدة هتدخل تفتش أوضة النوم عشان تشوف جوزها حاطط لها كاميرا تحت السرير ولا جنب الدولاب، فيه ست بتدخل أوضة نومها تفتشها؟".

رزان مغربي

تداول رواد مواقع التواصل مقطعًا للفنانة اللبنانية رزان مغربي قيل إنه مع حبيبها، وأقدمت فيه على تصرفات غير أخلاقية، بحسب وصف الرواد، ولكنها خرجت عن صمتها، مؤكدة في تصريحات صحفية أن الشاب الظاهر معها بالفيديو هو زوجها، وأن الفيديو تمت سرقته من "لاب توب" صديقهما، متهمة فنانة مشهورة بالوقوف وراء تسريب وتداول هذا الفيديو.

وشددت رزان على تعرضها لحملة لتشويه صورتها قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل"، ولكن تلك الحملات لن تنال منها، بحسب قولها، لأن تاريخها الإعلامي يشهد على حسن أخلاقها.

جوانا أنداروس

وفي عام 2009، أحدثت الفنانة اللبنانية جوانا أنداروس حالة من الجدل، بعد ظهورها عارية في أحد مشاهد فيلم "Help"، ما دفع الرقابة في الأمن العام اللبناني باتخاذ قرار بوقف عرض الفيلم بعد 4 أيام من عرضه، ما دفع الجهة المنتجة لمقاضاة الرقابة.

وعلقت أنداروس علي المشهد قائلة: "ليس لدي مشكلة في تمثيل أدوار إباحية والظهور عارية، وذلك على غرار الرسام الذي يرسم مشاهد العري، الفيلم هنا جريء ويتضمن مشاهد قوية، ولكنه يسلط الضوء على مشكلة تعاني منها معظم المجتمعات، خصوصًا المجتمع اللبناني، ولكنها تحفظت عن ذكرها آنذاك منعًا لعدم حرق أحداث الفيلم".