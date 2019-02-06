رابط ظهور نتيجة الإعدادية محافظة الغربية الشرقية “موقع الشرقية توداى” الدقهلية الدقهلية...

رابط معرفة نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية والغربية والشرقية “موقع الشرقية توداى” والبحيرة وجميع محافظات الجمهورية، حيث يمكن معرفة نتائج الصف الثالث الإعدادي من خلال المواقع الرسمية لنتائج المحافظات عبر روابط مديريات التربية والتعليم بكافة محافظات مصر، حيث من المقرر ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي آواخر هذا الأسبوع في العديد من المحافظات، وتستكمل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لباقي المحافظات مطلع الأسبوع القادم، وذلك حسب تصريحات المسئولين عن العملية التعليمية بالعديد من المحافظات.

فقد أوشكت نتائج الشهادة الإعدادية للتيرم الأول للعام الدراسي الحالي 2019، نتيجة نصف العام على الظهور، ونعرض لكم نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر موقعنا ويمكن الاستعلام عن طريق رابط ظهور نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية وغيرها من المحافظات من خلال جدول روابط نتائج المحافظات المرفق بهذا التقرير، ونتابعها متابعة لحظية، لأهم الأخبار والتصريحات من السادة المسئولين، والسيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية وجميع محافظات مصر الأخرى،كما سنتابع معكم موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية وكافة المحافظات المصرية، وذلك بعد تجميعها في الكنترولات.

رابط ظهور نتيجة الإعدادية محافظة

ومن الجدير بالذكر أن طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر قد انتهوا من أداء امتحاناتهم لمنتصف العام منذ أكثر من أسبوع، وكذلك تم الانتهاء من أعمال التصحيح بالكنترولات، وتمت أعمال رصد الدرجات، وكذلك تم عرضها على السادة وكلاء وزير التربية والتعليم في بعض المحافظات تمهيداً لاعتمادها، ومن المقرر رسميا الإعلان عن أسماء الأوائل على مستوى كل محافظة قبل إعلان النتيجة.

المحافظات التي اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.

محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.

محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.

محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.

محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.

محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.

محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.

محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية

للتعرف على نتائج منتصف العام 2019 قم بالدخول على موقع نتائج المحافظة التي تتبعها خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي قم بالدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة التابع لها مدرستك

قم بإدخال رقم الجلوس

اضغط كلمة عرض

رابط ظهور نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية وجميع محافظات مصر 2019 تيرم أول

من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

رابط ظهور نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية الغربية الشرقية الدقهلية وجميع المحافظات

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة.

جدول يوضخ موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول تم إعلانها محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول تم إعلانها محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول تم إعلانها محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول تم إعلانها محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول تم إعلانها محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول تم إعلانها محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول تم إعلانها محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول تم إعلانها محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول تم إعلانها محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول تم إعلانها محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول

تم إعلانها محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول

تم إعلانها محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول

تم إعلانها محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول

تم إعلانها محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول

تم إعلانها محافظة سوهاج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول

تم إعلانها محافظة بور سعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول

تم إعلانها محافظة أسيوط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول

تم إعلانها محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

تم إعلانها محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

تم إعلانها محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

تم إعلانها محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

تم إعلانها محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

تم إعلانها محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

تم إعلانها محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

تم إعلانها محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

تم إعلانها محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

تم إعلانها

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ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.