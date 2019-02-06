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الآن معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمصر 2019 : استعلم برقم الجلوس على نتائج الشهادة الإعدادية...

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي تيرم أول بمصر 2019 الفصل الدراسي الأول من خلال بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة، ومواقع المديريات التعليمية للنتائج بجميع المحافظات، والتي تقوم بعرض جميع نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019، أما عن النتائج من فسيتم الاستعلام عنها خلال مواقع نتائج المحافظات المصرية المرفقة بالجدول الخاص بروابط نتائج المحافظات المصرية، هذا وقد ظهرت نتائج الشهادة المصرية بعدد من المحافظات.

فقد تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة والإسكندرية والقاهرة وكفر الشيخ، وينتظر أبناؤنا الطلاب بباقي المحافظات نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2019، والتي توشك على الظهور بجميع المحافظات تباعاً، وذلك بعد أن انتهت جميع المحافظات من امتحانات سنوات النقل الإعدادية، وبذلك بدأ البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بجميع المحافظات بشكل كبير على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع ظهور النتائج تباعاً على مواقع المحافظات الإلكترونية.

ملحوظة هامة

فى حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك فى تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمصر 2019

الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمصر 2019

الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمصر 2019

نتيجة الأول والثاني الإعدادي بمصر 2019

انتهت أعمال تصحيح أوراق امتحانات المراحل الدراسية المختلفة وانتهت أعمال رصد وتجميع الدراجات لجميع الطلاب وأيضا مراجعتها، وقد تواردت أنباء عن ظهورها في بعض المحافظات، وتنتظر باقي النتائج أن يقوم السادة المحافظين بالمحافظات المختلفة باعتماد نتائج الطلاب بالشهادة الإعدادية، وذلك تمهيدا للإعلان عن ظهورها على مواقع المحافظات الرسمية، ثم الإعلان عن النتيجة على الموقع الإلكتروني  للمحافظة.

خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الإعدادية

  • قم بالدخول على موقع المحافظة التابع لها الطالب
  • قم بإدخال رقم الجلوس
  • اضغط كلمة بحث.

نتيجة الأول والثاني الإعدادي بمصر 2019 بجميع المحافظات

نتيجة المرحلة الإعدادية برقم الجلوس أيضا على المواقع الرسمية الخاصة بالمحافظات المختلفة، أو يتم نشرها مباشرة على شكل قوائم بالنتائج وأرقام الجلوس في مدارس المحافظات المتنوعة، كما تقدم محافظة القاهرة خدمة خاصة لطلاب التعليم الأساسي، وهي التعرف على النتائج من خلال الرقم 09000100، وذلك قبل نشرها في المدارس بالمحافظة.

نتيجة الأول والثاني الإعدادي بمصر 2019 بجميع محافظات مصر

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول

المادة الدراسية درجة المادة
مادة اللغة العربية 40 درجة
مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة
مادة الرياضيات 30 درجة
مادة العلوم 20 درجة
مادة الرياضيات 20 درجة
مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع
مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع
مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع
المجموع الكلي 140 درجة

كيفية العرف على نتيجة الأول والثاني الإعدادي بمصر 2019

  • ادخل على الموقع الإلكتروني الخاص بمحافظتك
  • اضغط على أخبار النتائج وستظهر لكم صفحة النتائج
  • في حال ظهور النتائج يبدأ الموقع العمل، قم باختيار المرحلة الدراسية
  • قم بإدخال الفصل الدراسي
  • قم بإدخال رقم الجلوس
  • اضغط كلمة البحث في النتائج.

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية

يمكنك عزيزي الطالب الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم، رابط النتائج، فور الإعلان عنه، للتعرف على النتائج الخاصة بكل طالب، ويمكنك استخدام، رقم الجلوس، ثم تضغط كلمة البحث في النتائج، لتظهر نتائج كل طالب بدقة وسرية كبيرة، وقد أكد جميع المسئولين بمعظم المحافظات.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

المحافظات التي اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

  • محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.
  • محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.
  • محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.
  • محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.
  • محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.
  • محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.
  • محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.
  • محافظة أسوان  بنسبة نجاح 72%.
  • محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

جدول يوضخ موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول   تم إعلانها
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول تم إعلانها
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول   تم إعلانها
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول تم إعلانها
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول تم إعلانها
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول  تم إعلانها
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول تم إعلانها
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول تم إعلانها
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول تم إعلانها
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول تم إعلانها
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول
 		تم إعلانها
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول
 		تم إعلانها
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول
 		تم إعلانها
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول
 		تم إعلانها
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول
 		تم إعلانها
محافظة سوهاج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول
 		تم إعلانها
محافظة بور سعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول
 		تم إعلانها
محافظة أسيوط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول
 		تم إعلانها
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
 		تم إعلانها
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
 		تم إعلانها
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
 		تم إعلانها
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
 		تم إعلانها
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
 		تم إعلانها
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
 		تم إعلانها
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
 		تم إعلانها
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
 		تم إعلانها
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
 		تم إعلانها

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بكافة محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

تابعونا على موقعنا في متابعة يومية لنتائج طلاب الشهادة الإعدادية والتي من المقرر إعلانها قريبا بعدما انتهت عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وذلك في جميع محافظات الجمهورية على مواقع مديريات المحافظات.

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