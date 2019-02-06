موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الدقهلية برقم الجلوس

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول في محافظة الدقهلية، ومن المنتظر ظهور النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة من اليوم، ولذلك سوف نقوم بإعلامكم عنها فور ظهورها وصدورها رسميًا بعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 القاهرة ومحافظات أخرى، لهذا تابعوا أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس، وسوف ننشر لكم رابط الموقع في هذا المقال.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الدقهلية

نتابع معكم من موقعنا نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الدقهلية بالاسم فقط ورقم الجلوس على مدار الساعة، وينتظر طلاب الصف الثالث الاعدادي في محافظة الدقهلية ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، حيث يبدأ البحث عن النتيجة منذ أيام، هذا وتعد هذه المرحلة من المراحل المهمة جدآ لدى الطلاب، لأنها مرحلة انتقال الطالب من الاعدادي إلى المرحلة الثانوية العامة أو الثانوية الفنية ” التجارة، الصناعة، الزراعة”، وذلك وفق مجموع الطالب.

أكد الدكتور كمال شاوربيم محافظ الدقهلية، بأنه قد اعتمد رسميآ نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول في محافظة الدقهلية، كما أعلن عن نسبة نجاح الطلاب في محافظة الدقهلية للفصل الدراسي الأول، ولكافة طلاب المرحلة، حيث بلغت نسبة النجاح 85.9%، وننشر لكم رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية برقم الجلوس والاسم.

رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة الدقهلية عبر موقع وزارة التربية والتعليم لمحافظة الدقهلية برقم الجلوس والاسم، بعد اعتمادها رسميآ من الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، والتي سوف تظهر خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد أن ظهرت في معظم المحافظات خلال الاسبوع الماضي، وذلك من خلال كتابة رقم الجلوس واسم الطالب في المكان المخصص لذلك.

هذا ونتابع معكم كل جديد وبشكل مستمر في كل ما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس والاسم، والتي سوف تظهر خلال الساعات القليلة القادمة، لذلك تابعوا النتيجة الخاصة بكم من خلال موقعنا.