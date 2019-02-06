نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 محافظة بني سويف الآن برقم الجلوس

اعتمد ظهر اليوم الأربعاء 6 فبراير المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة بني سويف، وقد بلغت نسبة النجاح 72.4% فى جميع المدارس والإدارات التعليمية بمحافظة بني سويف.

وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف بأن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف هذا العام قد بلغ 44 ألف 220 طالب وطالبة، حضر الامتحانات منهم 44 ألف و90 طالب وطالبة من الطلاب المنتظمين، أما عدد الطلاب الذين تقدموا على نظام المنازل بلغ عددهم 1120 طالب حضر منهم 1068 طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية لمحافظة بني سويف الترم الأول 2019 وبلغت نسبة النجاح 56.65%، ونتيجة الصف الثالث الإعدادي للصم وضعاف السمع وبلغت نسبة النجاح 73%.

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف بأن ترتيب الإدارات التعليمية بالمحافظة حسب نسبة النجاح جاء كالتالي، فى المركز الأول إدارة بنس سويف التعليمية بنسبة نجاح 82.2%، يليها إدارة ببا التعليمية، ثم إدارة ناصر التعليمية، ثم إدارة الواسطي التعليمية، ثم إدارة سمسطا التعليمية، ثم إدارة أهنسيا التعليمية، وأخيراً إدارة الفشن التعليمية بنسبة نجاح بلغت 62.29%.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 محافظة بني سويف

وقد تم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بني سويف الترم الأول 2019 على شبكة الإنترنت من خلال الرابط التالى من هنا وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة بني سويف يتم الدخول على الموقع وكتابة رقم الجلوس والضغط على بحث فيتم عرض النتيجة بالاسم ورقم الجلوس واسم الطالب، ودرجات طالب فى جميع المواد.