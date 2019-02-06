نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 محافظة الفيوم الآن برقم الجلوس

اعتمد ظهر اليوم الأربعاء 7 فبراير السيد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة الفيوم، وقد بلغت نسبة النجاح 75.2% على مستوي المحافظة وجميع المدارس والإدارات التعليمية، وقد حضر اعتماد النتيجة وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالفيوم ورئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية وعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة.

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم بأن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الصف الثالث الإعدادي بحافظة الفيوم بلغ 51 ألف و912 طالب وطالبة، حضر الامتحان منهم 51 ألف و722 طالب وطالبة، وقد نجح منهم 38 ألف و802 طالب وطالبة، وقد حصل على الدرجة النهائية 182 طالب وطالبة حصلوا على 140 من 140 بنسبة 100% وقد لهم السيد المحافظ التهنئة.

كما اعتمد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح بها 78% حيث تقدم للامتحان بالشهادة الإعدادية المهنية 355 طالب ونجح منهم 278 طالب، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس التربية الخاصة حيث بلغت نسبة النجاح بها 80% وبلغ عدد الطلاب المتقدمين 34 طالب وطالبة، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بمدرسة النور للمكفوفين وبلغت نسبة النجاح 80% حيث تقدم للامتحان 10 طلاب نجح منهم 8 طلاب.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 محافظة الفيوم

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم بأن نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة الفيوم قد تم نشرها على شبكة الأنترنت فور اعتماد من السيد المحافظ، ويمكن للطالب أو الطالب الحصول على النتيجة من خلال الدخول على رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم من هنا مع العلم بأن هذا الرابط يعمل بكفاءة على جوجل كروم.

ويتم إدخال رقم الجلوس والضغط على بحث فيتم عرض نتيجة الطالب بالكامل تتضمن الاسم ورقم الجلوس واسم المدرسة ودرجات الطالب فى جميع المواد والمجموع الكلى، وأسرة تحرير موقع نجوم مصرية تتمنى التوفيق للجميع.