نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية رابط نتيجة “الصف الثالث الاعدادى “برقم الجلوس

ظهرت اليوم الثلاثاء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، و قد تم اعتماد النتيجة صباحا، من خلال الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بنسبة نجاح بلغت 73.44% فى الترم الأول، و بمجرد اعتماها تم نشرها على المواقع التى خصصتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية،و جميع الطلال منذ الصباح يبحثون عن نتيجتهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

صباح اليوم تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى الفصل الدراسى الاول 2019، لجميع ادارات محافظة الغربية، و تم رفع النتيجة على موقع مديرية التربية و التعليم لمحافظة القليوبية، وذلك من خلال هذا الرابط، و ننشر لكم أيضا رابط نتيجة اعدادية القليوبية المخصص للنتائج.

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

يمكن الآن تحميل نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية من هذا الرابط

ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادى فى العديد من المحافظات منها محافظة الغربية و القاهرة و الاسكندرية