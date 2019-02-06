“رابط دخول” البوابة الالكترونية بالدقهلية .. هنا نتيجة الشهادة الاعدادية 2019...

تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية من قبل المحافظ الدكتور كمال شاروبيم فور نهاية أعمال تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي انتهت يوم الرابع والعشرون من شهر يناير الحالي، وبالرغم من انقضاء أسبوع كامل على نهايتها، إلا أن نتيجة إعدادية الدقهلية لا تزال في مرحلة التصحيح، ويبدو أن اعتمادها سيكون منتصف الأسبوع القادم.

وتضم مديرية التربية والتعليم بالدقهلية العديد من المدارس الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية التابعة لها، ومن تلك المدارس، مدرسة المنصورة الاعدادية بنات، مدرسة بلقاس الاعدادية، مدرسة أحمد زويل للخطوط العربية، مدرسة الملك الصالح الاعدادية، مدرسة المنصورة الحديثة الاعدادية، مدرسة شجرة الدر الدولية، مدرسة السيد عائشة الاعدادية، مدرسة العروبة، مدرسة مصطفى حكم الاعدادية المشتركة، مدرسة الحاج حاتم موسى، مدرسة بن لقمان، مدرسة علي مبارك الاعدادية، مدرسة الدكتور حمدي الطاهري، مدرسة عبد المنعم سند، مدرسة رشدي صادق همام، مدرسة جديلة الإعدادية، مدرسة عثمان بن عفان، مدرسة ميت طريف، مدرسة جيهان السادات الاعدادية بنات، مدرسة البساتين.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

نوفر لكم رابط نتيجة إعدادية الدقهلية فور اعتمادها من خلال رابط البوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم مباشرة، ويمكنكم الاستعلام عنها فور ظهورها برقم الجلوس للطالب.

يذكر أن نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات تشمل المجموع الكلي ودرجات الطالب في جميع المواد التي امتحن فيها.

وكان علي عبد الرؤوف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية قد قرر إلغاء امتحان التربية الدينية بعد التأكد من تسريبه كاملاً على مواقع التواصل الامتحان..

نتابع معكم الأخبار المتعلقة بظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية، حيث سنقوم بإفادتكم بكل ما هو جديد فور الإعلان الرسمي عنها، تابعونا بشكل مستمر على مدار اليوم وقوموا بإحضار أرقام الجلوس الخاصة بك.

يمكنك معرفة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول من الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية برقم جلوسك بعد أن تظهر عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ينتظر ظهور نتيجة إعدادية الدقهلية يوم الخميس القادم برقم الجلوس، وذلك حسب ما أكده عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

رسمياً تم اعتماد نتيجة اختبارات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي من قبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، كما أعلن عن نسبة نجاح الطلاب التي وصلت إلى 85.9%، وسيتم رفع نتائج الامتحانات بالدرجات كاملة بعد قليل عبر الأنترنت.