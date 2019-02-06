بالمجان تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر شاهد “الكلاسيكو” بدون تشفير...

القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كاس اسبانيا اليوم ، ترددات القنوات المفتوحة بالمجان لمشاهدة مباراة الكلاسيكو مباشر من خلالها والتمتع بمتابعة مباراة التي يخوضها فريق برشلونة مع ريال مدريد اليوم الأربعاء 2019/2/6، في إطار لقاء ذهاب دور نصف نهائي مسابقة كأس ملك أسبانيا 2019، حيث يستضيف نادي برشلونة منافسة ريال مدريد على أرض ملعب “الكامب نو” اليوم، حيث ينتظر اليوم عشاق الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراة كلاسيكو الذهاب، حيث تعتبر المباراة بين برشلونة وريال مدريد الكلاسيكو من أكثر المباريات مشاهدة في العالم.

موعد مشاهدة مباراة الكلاسيكو اليوم مباشر

ستنطلق اليوم الأربعاء مباراة برشلونة وريال مدريد يوم 6 فبراير 2019 في الأوقات التالية:

تمام الساعة 8:00 مساءً،بتوقيت غرينتش العالمي.

تمام 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان.

في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية.

مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

حيث أن فريق برشلونة يخوض مباراته مع الكلاسيكو اليوم بعد أن خاض مباريات دور الربع النهائي من كأس الملك2019، وفاز على الفريق الأندلسي إشبيلية، بنتيجة (6-3 )بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انهزم البارسا في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة دون رد، ثم استطاع في مباراة العودة الفوز بنتيجة كاسحة (6-1 ) أهلته للصعود للدور نصف نهائي كأس الملك 2019.

تأهل ريال مدريد لمباراته مع برشلونة اليوم

أما فريق ريال مدريد فقد تأهل للدور نصف النهائي اليوم بعد فوزه على فريق جيرونا في الربع النهائي في الكأس الملك لهذا الموسم حيث فاز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة.

والجدير بالذكر أن من المقرر أن تكون مباراة إياب دور نصف النهائي مسابقة كأس ملك أسبانيا 2019، بين فريق ريال مدريد وبرشلونة القادمة يوم الأربعاء 27 فبراير 2019 على ملعب السانتياجو برنابيو.

القنوات الناقلة بالمجان لمباراة الكلاسيكو اليوم

نستعرض معكم من خلال الجدول المرفق بيانات عن مجموعة قنوات يمكن استقبال ترددها عبر جهاز الريسيفر الخاص بكم لمشاهدة مباراة الكلاسيكو مباشر بين الفريقين برشلونة وريال مدريد اليوم.

ARENA SPORT القمر الصناعي يوتلسات التردد 11512 معدل ترميز 30000 استقطاب عمودي قناة CBC Sport HD القمر الآذري التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي. قناة IRIB Varzich القمر الصناعي بدر التردد 11881 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي قناة Syria Sport القمر الصناعي أكسريس تردد 10986 V 12110.

ويمكن متابعة كيفية ضبط قناة سوريا الرياضية Syria sport tv الناقلة لمباراة الكلاسيكو بث مباشر ويمكن متابعة اللقاء عبر التردد على الرابط التالى

كما يمكن مشاهدة المباراة عبر موقعنا عرب نيوز لخدمة البث البث المباشر بدون تقطيع عبر رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر مشاهدة ممتعه للجميع