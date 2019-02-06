“ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2019 “3ع” نصف العام برقم الجلوس...

صرح الأستاذ محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالبحيرة الترم الأول سوف تعلن رسمياً اليوم الأربعاء الموافق 6 فبراير 2019 وذلك عقب اعتمادها رسمياً من السيد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، وذلك بعد أن أكد سيادته أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية قد انتهت بالمحافظة وقد تم تحديد نسبة النجاح لهذا العام، وكشوف أسماء النجاحين ولا يتبقى سوى اعتمادها من السيد المحافظ ظهر اليوم بمقر ديوان عام المحافظة وبحضور قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة اعدادية البحيرة 2019

ينتظر العديد من طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي إعلان نتيجة اعدادية البحيرة 2019 الترم الأول خلال الساعات القادمة وذلك بعد أن قامت معظم محافظات الجمهورية بالإعلان رسمياً عن نتيجة الشهادة الإعدادية بها، وقد أكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن نتيجة الشهادة الإعدادية سوف يتم عرضها على جميع الطلاب والطالبات بكافة الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة عبر بوابة البحيرة الإلكترونية صفحة نتائج الامتحانات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2019 الترم الأول

نرصد معكم عبر موقع عرب فور نيوز أهم المستجدات حول إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة للفصل الدراسي الأول 2019 والتي من المرتقب عرضها خلال الساعات القادمة عبر موقع بوابة البحيرة الإلكترونية، النتيجة لم تعلن بعد، وسوف نوافيكم لحظة بلحظة بأهم الأخبار، لتوفير رابط مباشر لعرض النتيجة فور ظهورها، أطيب التمنيات للجميع بالتوفيق.