الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الاول برقم الجلوس

ظهرت منذ ساعات قليلة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسى الأول 2019، والتى اعتمادها اليوم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، حيث أكدت التصريحات الواردة، أن نسبة نجاح فى الترم الأول بلغت 73.44% ،و كانت عمليات التصحيح قد انتهت فى جميع كنترولات محافظة القليوبية، و بعدها تمت المراجعة و رصد درجات الطلاب، و اليوم تم الاعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

صرح د طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الأشخاص، الذين تقدموا لأداء الامتحانات 89 ألف و805 طالب وطالبة، جميع طلاب الصف الثالث الاعدادى الباحثين عن نتيجة اعدادية القليوبية، يمكن دخول البوابة الإلكترونية محافظة القليوبية 2019، و الاستعلام عن النتيجة، عن طريق ادخال رقم جلوس الطالب و يمكن أيضا من خلال رابط مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الأول 2019

ظهرت منذ ساعات قليلة أيضا نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الغربية

يمكن تحميل نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية من هذا الرابط