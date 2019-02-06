تراند اليوم : [PDF] قوائم الناجحين في مسابقة ترقية الاساتذة للعام 2019 والخاصة بالاطوار التعليمة الثلاثة

ساعات قليلة ويتم الاعلان عن قوائم الناجحين في مسابقة ترقية الاساتذة للعام 2019 والخاصة بالاطوار التعليمة الثلاثة ، مباشرة بالاسم ورقم التسجيل لجميع المتقدمين الى مسابقة ترقية الاساتذة للعام 2019 والخاصة بالاطوار التعليمة الثلاثة ، عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عبر الانترنت.

كشفت وزارة التربية الوطنية عن الموعد الرسمي للافراج عن نتائج مسابقة ترقية الاساتذة للعام 2019 والخاصة بالاطوار التعليمة الثلاثة ابتدائي ومتوسط وثانوي ، لجميع المتقدمين للامتحان المهني الداخلي لترقية الاساتذة للعام 2019 في الجزائر .

وأكدت الوزارة بأن نتائج مسابقة ترقية الاساتذة سيتم الاعلان عنها الخميس القادم ، وذلك بنشر قوائم الناجحين في الامتحان المهني الداخلي لترقية الأساتذة في الرتب المستحدثة بعنوان 2019، عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

حيث سجل في مسابقة ترقية الاساتذة مايقارب 70 ألف أستاذ في الأطوار التعليمة الثلاثة الذين تنافسوا على 40 ألف منصب مالي جديد، فيما سيبقى نجاح المعنيين من عدمه “معلقا” إلى غاية إعلان مصالح الوظيفة العمومية عن نتائج “الرقابة البعدية”.

كما وكشفت نورية بن غبريط وزيرة التربية الوطنية، على صفحتيها “تويتر” و”الفايس بوك”، بأنه تم تحديد 7 فيفري الجاري للإعلان عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن قوائم الأساتذة الناجحين في الامتحان المهني الكتابي الذي نظم على أساس الاختبار الكتابي في 15 جانفي الفارط، للترقية في الرتب المستحدثة “رئيسي” و”مكون”، وعليه فإن كل مترشح في الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي، متوسط وثانوي” يحصل على 10 من 20 في الاختبار يعد ناجحا، لكن شريطة أن يتوفر منصبه المالي على اعتبار أنه ببعض الولايات تم تسجيل مشاركة 1000 مترشح تنافسوا على منصبين فقط.

كما و سيتم منح “فرصة ثانية” للأساتذة الراسبين في المسابقة الكتابية بافتكاك “تأشيرة” الترقية في الرتب المستحدثة، التي سيترتب عنها زيادات في الرواتب والتي تختلف من طور لآخر، من خلال الترخيص لهم بالمشاركة في الامتحان المهني عن طريق ما يصطلح عليه “بالتسجيل على قوائم التأهيل”، أين تقوم اللجان متساوية الأعضاء بدراسة الملفات، شريطة أن يثبت كل أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة 10 سنوات خبرة في الرتبة القاعدية “أستاذ” للترقية إلى رتبة “أستاذ رئيسي” على أن يستفيد كل أستاذ يثبت 10 سنوات خبرة مهنية كأستاذ رئيسي من الترقية كأستاذ “مكون” وهي أعلى رتبة.

ومعلوم أن وزارة التربية كانت قد نظمت شهر نوفمبر الفارط، مسابقة وطنية للترقية على أساس دراسة الملفات، أين اصطدمت “بأزمة مترشحين” بسبب الشروط “التعجيزية” التي فرضتها الوزارة، على اعتبار أن الأساتذة الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة “أستاذ رئيسي” سنتي 2012 و2015، لم يتمكنوا من إثبات 10 سنوات خبرة مهنية في هذه الرتبة، وبالتالي فقد حرموا من المشاركة في الامتحان الداخلي، رغم أن نقابات التربية المستقلة، قد طالبت بضرورة افتكاك “رخصة استثنائية” لتمكين أكبر عدد ممكن من الأساتذة من المشاركة في مسابقات الترقية لتجاوز عائق الخبرة.

رابط الاستعلام عن نتائج مسابقة ترقية الاساتذة 2019 من خلال الرابط التالي .