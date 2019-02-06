تراند اليوم : pdf قائمة الناجحين في مسابقة استاذ رئيسي 2019 ــــــــــ نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2018 2019 بالاسم

pdf قائمة الناجحين في مسابقة استاذ رئيسي 2019 حمل الان كافة نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2019 في جميع محافظات الجزائرية ، رابط نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2018 2019 بالاسم جيجل سكسيدة وهران عنابة سطيف بسكرة الجلفة باتنة المسيلة، وجميع المحافظات الجزائرية .

اسماء جميع الناجحين في مسابقة استاذ رئيسي للعام 2019 في الجزائر ، استاذ رئيسي مكون للتعليم الابتدائي 2019 ، واستاذ رئيسي مكون للتعليم المتوسط 2019 ، واستاذ رئيسي مكون للتعليم الثانوي 2019 حصريا.

نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2019 جميع المديريات من خلال الرابط التالي .

نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2019 ، وألف مبارك للفائزين والناجحين في نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2019 والتي تم الاعلان عنها حسب المديريات والاطوار التعليمية في دولة الجزائر ، وكان يترقب ألاف المتقدمين لمسابقة استاذ رئيسي نتائج المسابقة ، بعدما جرى الانتهاء من عمليات التقيم والتصحيح للاختبارات .

وظهرت نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2019 بأكثر من 45 ولاية جزائرية، وكانت الوزارة قد فتحت تسجيلات الترقية لرتبتي أستاذ رئيسي و أستاذ مكون بعنوان 2018 في المراحل التعليمية الثلاثة .

اعزائي الاساتذة الذين اجتازو مسابقة الترقية الى استاذ رئيسي و استاذ مكون 2019 في مختلف التخصصات و الاطوار التعليمية و بعد نشرنا للاجابات النموذجية و التصحيح الرسمي لمسابقة استاذ رئيسي 2019 خصصنا لكم اليوم هذا الموضوع لنشر نتائج المسابقة لكل الولايات حيث خصصنا نتائج كل طور في صفحة خاصة حيث من المفترض بداية ظهور النتائج خلال هذه الايام و على اقصى تقدير في بداية شهر فيفري 2019

نتائج مسابقة استاذ رئيسي و استاذ مكون في المدرسة الابتدائية 2019 :

في هذة الصفحة يمكن الاطلاع على نتائج مسابقة استاذ رئيسي للتعليم الابتدائي حسب مديريات التربية لكل ولاية

نتائج مسابقة استاذ رئيسي و استاذ مكون للتعليم الابتدائي 2019

نتائج مسابقة استاذ رئيسي و استاذ مكون للتعليم المتوسط 2019

في هذه الصفحة يمكن الاطلاع على نتائج مسابقة استاذ رئيسي للتعليم المتوسط حسب مديريات التربية لكل ولاية

نتائج مسابقة استاذ رئيسي و استاذ مكون للتعليم المتوسط 2019

نتائج مسابقة استاذ رئيسي و استاذ مكون للتعليم الثانوي 2019 :

في هذه الصفحة يمكنكم الاطلاع على نتائج مسابقة استاذ رئيسي للتعليم الثانوي حسب مديريات التربية لكل ولاية

نتائج مسابقة استاذ رئيسي و استاذ مكون للتعليم الثانوي 2019