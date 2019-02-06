تراند اليوم : نتائج مسابقة الحماية المدنية 2018 .. الناجحين في مسابقة الحماية المدنية 2018/2019

نتائج مسابقة الحماية المدنية 2018 واسماء الناجحين في مسابقة الحماية المدنية 2018/2019 ،وكانت المديرية العامة للحماية المدنية قد فتحت مسابقة لتوظيف 2600 عون حماية من فئة الإناث والذكور على أساس الشهادات.

وحسبما أعلنته المديرية على موقعها فإنه سيتم توظيف 50 عون حماية مدنية إناث، و2550 عون حماية ذكور.

وعن فئة الإناث فالتوظيف يكون في ولايات الجزائر العاصمة بـ 20 منصبا، عنابة 10 مناصب، قسنطينة 10 مناصب، وهران 10 مناصب.

الاعلان الرسمي

مسابقة توظيف بمديرية الحماية المدنية "2600 منصب " الرتبة : عون الحمايةالمدنية.

المستوى : السنة الثانية ثانوي كاملة .

المسابقة على أساس الاختبار.

تودع الملفات بمقر الحماية المدنية مقر سكن المترشح في آجال 15 يوما إبتداءا من 12 نوفمبر 2018.

شروط المشاركة في المسابقة /

من بين المترشحين البالغ سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 19 سنة على الأقل و 25 سنة على الأكثر الذين يثبتون مستوى السنة الثانية ثانوي كاملة.

- أن يكون المترشح ذا جنسية جزائرية،

- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،

- أن لا تحمل شهادة سوابقه العدلية ملاحظات تتنافى و طبيعة نشاط سلك الحماية المد نية،

- أن يكون في وضعية قانونية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى منها لأسباب غير طبية،

- أن يتمتع بحدة رؤية العينين تعادل 15/20 بدون حمل النظارات أو عدسات التصحيح على أن لا تكون حدة رؤية العين الواحدة اقل من 07/10،

- ألا تقل القامـة عن 1.70 م للمترشحين و 1.65 للمترشحات ،

- أن لا يكون حاملا للوشم على جسده،

- أن يجتاز بنجاح الفحص الطبي و النفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية.

مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح /

مديريات الحماية المدنية للولاية مقر سكن المترشح.

مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة مقر إقامة الولاية للمرشح (مقر سكن المترشح).

آجال إختتام التسجيلات 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية.

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