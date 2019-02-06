مشاهدة كاملة: منى فاروق في اخر ظهور لها.. ما علاقته بالفيديو الاباحي؟

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، فيديو يظهر الفنانة منى فاروق بإطلالة مميزة، حيث قالوا إنها يعود لأيام ما قبل الفيديو الاباحي المسرب مع شيماء الحاج.

وتظهر منى فاروق في الفيديو مع كوكبة من الفنانين والممثلين المصريين خلال احدى الحفلات، وكذلك مع مخرج ومؤلف مسلسل رحيم الذي شاركت فيه.

يذكر أن منى فاروق، هي، ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة، كانت بدايتها من خلال الظهور في العديد من الإعلانات التلفزيونية، قبل أن تشارك الفنان محمد رجب من خلال فيلم الخلبوص عام 2015 قدمت من خلاله دور صديقة الفنانة سامية الطرابلسي، التي كانت تتمتع بروح كوميدية.