ولاية هاواي تناقش قانون يحظر التدخين لمن هم دون ال 100 عام

في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الولايات المتحدة، تقدم ريتشارد كريغان بمشروع قانون حظر السجائر لأي شخص يقل عمره عن 100 عام في العام 2024 بشكل نهائي باعتباره خطراً يهدد البشرية.

وتدرس ولاية هاواي في الولايات المتحدة مشروع قانون جديد، سيرفع السن القانونية لشراء السجائر بشكل تدريجي بدءاً من عام 2020، وصولاً إلى سن تعجيزية، وذلك من أجل منعه على الإطلاق في عام2024.

ويتحدث القانون عن منع بيع السجائر لأي شخص يقل عمره عن 30 عاماً في عام 2020، على أن يزيد الحد الأدنى لسن التدخين إلى 40 سنة في 2021 و50 عام في 2022 و60 عام في 2023 و100 عام في 2024.

ويوضح كريغان وهو طبيب ومدخن سابق، إن مشروع القانون منظم بحيث يمكن أن يصمد أمام أي تحد قانوني ويقول:" الدولة ملزمة بحماية الصحة العامة، نحن لا نسمح للناس بحرية الوصول إلى المواد المخدرة، على سبيل المثال، أو أي عقاقير طبية، هذا التدخين هو أكثر فتكاً، وأكثر خطورة من أي عقاقير مضرة"، بحسب " سكاي نيوز".

ويعد تدخين السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة إذ يتسبب سنوياً بوفاة حوالي نصف مليون شخص كل عام، وفق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.