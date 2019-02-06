مطالب بإجازة أبوة في سويسرا

تناقش اللجنة الفيدرالية لتنسيق شؤون الأسرة في سويسرا مع الحكومة تطبيق إجازة الأبوة القانونية وتمديد مدتها من أسبوعين إلى أربعة أسابيع متتالية تتزامن مع إجازة الأمومة.

واقترحت اللجنة بأن يكون الحد الأدنى للإجازة أربعة أسابيع وتمديدها لمدة ثمانية أسابيع بزعم أنها تكون مفيدة للأسرة والاقتصاد معاً، فيما أكدت بعض المواقع الإخبارية الأوروبية أن إجازة الأمومة تبلغ 14 أسبوعاً لكن ليس هناك إجازة للآباء، وفقاً لـ"اليوم السابع".

يذكر بأن سويسرا تتأخر عن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى فيما يتعلق بإجازات الأبوة.