حماقي الأكثر مبيعا للألبومات في مصر متفوقا على عمرو دياب وتامر حسني

حصل الفنان محمد حماقي على قمة المبيعات للألبوم الجديد "كل يوم من ده" في حين تراجع الفنان عمر دياب بألبومه الأخير " كل حياتي" إلى المركز الثاني.

وحصلت الفنانة آمال ماهر على المركز الثالث بألبوم "أصل الإحساس"

وحصلت الفنانة اللبنانية إليسا بألبومها الأخير " إلى كل اللي بيحبوني" على المركز السادس، والفنان تامر حسني بألبوم "عيش بشوقك" المركز السابع.

واحتل المركز الأخير ألبوم فريق مسار إجباري.

يذكر أن حماقي طرح ألبومه مؤخرا في الأسواق المصرية والعربية وتضمن 20 أغنية وهو رقم كبير لم يقدمه أي مطرب مصري أو لبناني في أي ألبوم غنائي.

وكان متجر فيرجن لبيع الأسطوانات الغنائية كان قد أعلن عن أرقام هذه المبيعات للألبومات التي صدرت في مصر خلال الأشهر الماضية. حسب جريدة النهار.