سلمى حايك تكشف حقيقة لون شعرها الأبيض

كشفت الممثلة المكسيكية ذات الأصول اللبنانية سلمى حايك، عن حقيقة لون شعرها الأبيض، بعد أن نشرت صورتها على تطبيق "انستغرام" بشعرها الأبيض الطبيعي.

ووفقاً لموقع "سبوتنيك"، نشرت حايك صورة لها على حسابها الشخصي في تطبيق "انستغرام" والذي يبلغ عدد متابعيها 8 ملايين مُعجب، وهي بشعرها الأبيض الطبيعي.

وأكدت حايك، أنها لا تواجه أية مشاكل على الإطلاق في تقدمها بالعمر، عكس غالبية فنانات العالم.

وكتبت حايك (52 عاما)، والأم لابنة تبلغ من العمر 11 عاما، مع الصورة أنها "فخورة بشعرها الأبيض".

يذكر أن سلمى حايك أوضحت فلسفتها عن شعرها، وذلك في لقاء مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في أغسطس/ آب 2017.

وقالت الممثلة الهوليوودية للصحيفة وقتها، إن أحد أسباب عدم صبغ شعرها، هو أنها لا تمتلك الصبر من أجل الجلوس حتى الانتهاء من إتمام العملية.

وتابعت: "لا أريد أن أقضي ما تبقى من شبابي بالتظاهر أنني أصغر سناً ومن ثم لا أستمتع بالحياة".

ونوهت سلمى حايك، أنها تضطر لإجراء تغييرات في شعرها فقط، عندما تتعرض لإلحاح وإصرار الفريق المسؤول عن تجميلها الفني .