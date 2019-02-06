مسرح مصر الموسم الثالث وتفاصيل جديدة

احتل مسرح مصر الموسم الثالث الأكثر بحثا على جوجل في 2018 بجانب عدد من المسلسلات المصرية على رأسهم مسلسل نسر الصعيد.

ويعد وصول مسرح مصر الموسم الثالث الأكثر بحثا على جوجل في 2018 بصمة أشرف عبد الباقي هذا العام ؛ حيث يعد هذا النجاح من نصيب " عبد الباقي ".

وعلى الرغم من وصول مسرح مصر الموسم الثالث الأكثر بحثا على جوجل في 2018 ، إلا أنه واجه العديد من الحملات الهجومية من الكثير الذي يعتبرونه عملًا ليس قويًا ؛ إلا أنه في النهاية كانت لمحركات البحث رأيًا أخر.

وجاء احتلال مسرح مصر الموسم الثالث الأكثر بحثا على جوجل في 2018 من العلامات التي تؤكد نجاح هذا العمل بشباب ووجوه جديدة تبناها الفنان أشرف عبد الباقي. وفق "المواطن"